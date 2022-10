Pons asegura que PP y Gobierno se dan una “última oportunidad” para renovar el CGPJ

El vicesecretario de internacional y encargado de las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial, Esteban González Pons ha comparecido ante los medios, “contento”, para dar cuenta de la reunión de más de tres horas mantenida entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez para desencallar las negociaciones de la renovación de dicho órgano.

El anuncio del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, cuya dimisión, que se ha hecho efectiva al mediodía, ha obligado, “in extremis” a hacer un nuevo movimiento, después de que ni Pons ni Bolaño consiguieran un acuerdo el pasado mes de julio y tras la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo destacó que “hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP”. Para los populares reiniciar el “diálogo” ya constituye en sí un “nuevo marco”.

Pons destacó que era el segundo encuentro y la segunda conversación que Feijóo y Sánchez mantenían desde que el líder del PP tomó el mando del partido y agradeció el ambiente “cordial” de la reunión, frente a lo que “se podía esperar”. Constató la “incomodidad” de que se haya producido ese diálogo ante la “situación de emergencia constitucional”, la de una negociación a la que, afirmó, el PP estaba abierto desde el mes de julio. “No se debería haber esperado a ningún giro dramático de los acontecimientos”.

Tras tres horas y media, Pons constató que ahora el Gobierno se ha mostrado “dispuesto a negociar” sobre las propuestas que ya le había hecho llegar el PP . Por ello, lo primero que Feijóo ha pedido es “si es posible, al menos, en unos pocos temas claves para el país que no se continúe como hasta ahora y se mantenga un canal de comunicación ordinario y básico”. El PP espera que se tenga en cuenta, a partir de ahora, lo que piensa el principal partido de la oposición.

Una negociación “sin nombres”

El vicesecretario de Internacional del PP insistió en la apuesta del partido por trabajar en “un consenso necesario”. Recordó que no han tenido que improvisar hoy su posición y han mantenido la propuesta que le remitieron en el mes de julio: “Nuestra única motivación es preservar la máxima independencia de la justicia”, dijo Pons. Insisten en que no han acudido a hablar de nombres, y que lo que corresponde es fijar criterios de idoneidad, con perfiles que no estén vinculados a la política además de, advertir de que sería un peligro que el Gobierno deje ver que habla de nombres con el independentismo. También le han recordado que no se puede incumplir con el mandato de la UE. Pons recordó que esto constituye la base sobre la que el PP cree que se debe empezar a negociar y que es “coherente” con la posición de la Unión que, además, le ha hecho llegar a España. “La posición del PP es coincidente con la UE por lo que hay que despolitizar la justicia”.

Asimismo, Pons lamentó que se haya tenido que llegar a la dimisión de Lesmes para que se diera cuenta el Gobierno de que “no estaba en el buen camino y había que negociar” y agradeció por ello al ya expresidente del CGPJ sus servicios.

Los populares destacan que la “brecha entre PP y el Gobierno era tan grande como para que Lesmes tenga que dimitir”, que Feijóo y Sánchez lo que han acordado es “volver a sentarse” para intentar llegar a un acuerdo y darse una “última oportunidad” algo que tildó no es “menor”. “Negociaremos conjuntamente la renovación y hablaremos de todo”. “Espero, por el bien de España, que nos salga bien”.