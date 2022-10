El empresario al que supuestamente estafó el ‘Pequeño Nicolás’: “Era un genio precoz”

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el ‘Pequeño Nicolás’, ha salido este miércoles “más optimista” que en la sesión anterior del juicio por estafa que le mantiene en el banquillo con una petición del fiscal de seis años de cárcel. El empresario Javier Martínez de la Hidalga, al que supuestamente trató de defraudar con la compra de la finca de ‘La Alamedilla’ (Toledo) haciéndose pasar por miembro del Gobierno, ha declarado que nunca se sintió estafado porque Gómez de la Iglesia le devolvió parte del dinero e incluso su madre se ofreció a hacerse cargo de la otra parte. “Era un genio precoz”, ha afirmado.

Los hechos se remontan a 2014 cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detiene al ‘Pequeño Nicolás’ al descubrir que falsificaba papeles del CNI, se hacía pasar por un miembro del Ejecutivo y estaba en trámites para comprar una finca. Por todo ello, la Fiscalía lo acusa de tres delitos: estafa, falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas. Pero el principal afectado se ha desvinculado hoy de los hechos, exculpando al joven de cualquier responsabilidad.

De la Hidalga acudió ese mes de octubre a una sucursal del Santander para sacar dinero y entregárselo a Gómez Iglesia. “Yo tenía confianza total en que Nicolás era un personaje confiable”, ha dicho el empresario que ha declarado por videoconferencia. El joven, que también estuvo en el banco, simuló que llamaba a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría varias veces al ver que el director no les dejaba sacar el efectivo que pedían. Algo que al responsable de la sucursal le “chocó” y dio al aviso a la mujer del empresario. Ésta también debería haber declarado este miércoles, pero al estar enferma el juicio se retomará el próximo 7 de noviembre.

El caso es que de la Hidalga terminó sacando en efectivo 25.000 euros. “Era para ayudarle a él en sus gastos. Es lógico que si estaba haciendo una gestión exitosa...” ha justificado el empresario sobre el porqué dar el dinero al joven. Se trataba de una “provisión de fondos” por el negocio y nada de que le fueran a embargar sus cuentas. “A mí Hacienda nunca me ha quitado nada. Al contrario”, ha espetado. “Soy el único español que ha hecho tres edificios en la Castellana”.

Y por qué confiar en en Gómez Iglesias ciegamente, preguntaron las partes. “Mi abogado me dijo que Francisco Nicolás era un genio. Era un genio precoz”, ha explicado. “Amigo” del Gobierno que “llevaba un álbum con fotos que estaba con todo el mundo. Con el Rey y con ministros”. “Pero si no tenía carrera”, ha apuntado alguna defensa. “El dueño de Zara no fue a la escuela de negocios”, ha sentenciado de La Hidalga.

Así que con la confianza depositada en él, le entregó el dinero y, cuando su mujer lo reclamó al ser advertida por el director de la sucursal, el empresario lo pidió de vuelta. “Obviamente yo no he sido engañado”, ha remarcado en una declaración que al ‘Pequeño Nicolás’ le ha valido la alegría porque considera que desmonta la acusación por estafa. Gómez Iglesias le devolvió 10.000 euros en el momento y el resto prometió dárselo la siguiente semana porque estaba “en una caja del servicio secreto”. De La Hidalga no temió por su líquido “Incluso un abogado me llamaba de parte de la madre diciendo que se responsabilizaba del dinero que faltaba”, ha apostillado.