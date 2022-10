Montero amaga con más impuestos tras los PGE: “Este país merece un debate profundo en fiscalidad”

El Gobierno ha pasado en menos de un año de rehuir totalmente el debate sobre la subida impositiva ante el temor a las encuestas a adoptar medidas fiscales sonoras, aunque transitorias, como los impuestos a la banca, energética y a los ricos. Ahora ya incluso tantea una reforma fiscal en profundidad. “Este país merece un debate profundo en fiscalidad”, ha afirmado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el debate de las enmiendas a la totalidad.

Lo cierto es que las palabras de Montero contrastan con las de hace pocos meses, antes del verano, cuando siempre enfriaba toda posibilidad de afrontar la reforma fiscal después de que en marzo se publicara el libro blanco sobre la reforma tributaria. El Gobierno parecía dejar ese tema en el cajón, pero ahora puede volver a reaparecer por las exigencias de ERC y Bildu, dos socios imprescindibles para los PGE que exigen una reforma fiscal; y, porque el contexto ha cambiado después de que el debate fiscal haya irrumpido en la política nacional en las últimas semanas, sea a través de las medidas que propone el PP para combatir la inflación o sea a través del fracaso fiscal del Reino Unido que tanto ha aprovechado el Gobierno para atacar a los populares.

Montero, que ha defendido que la previsión de ingresos públicos prevista en los presupuestos es “muy prudente” porque así lo han “constatado” distintos organismos (como la AIREF o el Banco de España), ha reivindicado que su proyección es que tanto la liquidación de los ingresos de 2022 como el crecimiento estimado para 2023 permitirán “margen de actuación en caso de que la situación internacional lo aconseje”. En este punto, ha recordado que en noviembre se decidirá si se prolongan las medidas puntuales tomadas hasta ahora para combatir la crisis inflacionista: Montero ha dicho que solo continuarán las más eficaces y que ayuden a los colectivos más vulnerables, por lo que todo apunta a que a partir del 31 de diciembre podría decaer la bonificación a la gasolina.

No obstante, esas previsiones de ingresos basadas en las modificaciones tributarias activadas en las últimas semanas, tampoco son suficientes y por ello ha reclamado abordar una reforma fiscal “sin demagogia” y sin una visión “cortoplacista”. Montero ya ha dado evidentes pistas de por dónde puede ir la posición del Gobierno: a gravar todavía más a los que más tienen. “Este Gobierno cree y defiende que la riqueza la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica como piensan algunos”, ha resumido, antes de hablar de un informe de la OCDE que dice que “bajar impuestos al 1% más rico no impulsar el PIB”.

De esta manera, ha lanzado un mensaje claro al PP en el marco de la pugna fiscal que mantienen, a pesar de que también ha tratado de tender la mano a todos los grupos parlamentarios para mejorar las cuentas.

Montero también ha querido exhibir optimismo al reivindicar que España va a ser el único país de nuestro entorno que va a crecer el próximo año a pesar de reconocer que vienen “meses difíciles”.