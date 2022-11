Podemos ya no garantiza que Díaz sea su candidata: " Es ella quien tiene que decidir si va a serlo o no”

Cambio de guion. Tampoco se esperaba otra cosa después del mitin de este domingo en Madrid, donde el exlíder morado ejercía de nuevo de líder de Podemos y volaba todos los puentes entre su organización y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

A partir de ahí, cualquier escenario es posible de cara a las próximas elecciones generales, donde, en principio Podemos trabaja para conseguir una confluencia con Sumar. Eso era a priori, hasta ahora. Hasta hace incluso una semana. Ahora, todos los caminos están abiertos. Tanto, que Podemos ya no habla sobre Díaz como “la mejor candidata posible” para Podemos. El partido, Pablo Iglesias, situó a la ministra como su candidata, antes de que ella incluso decidiera serlo, tras la salida del exlíder morado de la política.

El cambio registral es palpable. Tras la ejecutiva del partido, tradicional de los lunes, han comparecido en rueda de prensa los portavoces Alejandra Jacinto y Javier Sánchez Serna. En ella, tras las preguntas de los periodistas sobre sí el partido quiere seguir yendo a las próximas generales con Díaz como candidata, a pesar de las críticas de Iglesias, llegando a llamarla “reaccionaria” por prescindir de los partidos, el portavoz ha asegurado que la intención de Podemos pasa por una candidatura “entre Podemos y el partido Sumar”, pero lejos de volver a repetir a que han sido menos claros, o muy claros. “En Podemos estamos haciendo nuestro trabajo para presentarnos a municipales y autonómicas y para poder revalidar y ampliar los gobiernos de coalición progresista. Cuando Yolanda Díaz termine de organizar su partido político, escucharemos su propuesta. Nuestra voluntad es conseguir un acuerdo de coalición con Sumar, pero es ella la que decide”. Lo ha repetido en varias ocasiones. “Es Yolanda quien tiene que decidir si va a ser candidata o no”.

De esta manera el partido ya no garantiza que Díaz vaya a ser su candidata, sino que ha dejado la pelota en manos de la misma, refiriéndose a que debe ser ella misma la que decida, a pesar de que hasta ahora lo daban por seguro. Este escenario transciende, incluso, al próximo escenario. Confluir o no con la vicepresidenta, si ésta se presenta. Lo que Podemos tiene muy claro es que quiere una relación de igual a igual, de tú a tú, al entender que Podemos es fuerza de Gobierno gracias a ellos y reivindicando todas las “transformaciones” que han llegado al país por su acción institucional. De momento, las fuentes consultadas, no quieren ir tan lejos, se cierran en banda con qué este no es el escenario actual, que llegará el momento de hablar. Pero sí mantienen que “va a ser difícil una opción progresista sin contar con Podemos”.

Así, podemos marca totalmente distancias con la vicepresidenta y no niega que no se sienta respetado por la vicepresidenta, como dijo Iglesias. Si aseguran que “no se citó a Yolanda Díaz” sino que “se habló de Sumar”. “Nosotros queremos llegar a una coalición con Sumar una vez que acabe el proceso que dijo que iba a iniciar. La reflexión de Pablo fue mucho más amplia, se habla de respeto, pero no se hablaba tanto de partidos”, aseguró. Podemos es una fuerza que también tiene que ser respetada en el ámbito de las fuerzas progresistas. Creo que no hay ninguna otra fuerza progresista que crea que se pueda llegar muy lejos excluyendo a Podemos, ha zanjado Sánchez Serna. “Hay que respetar a Podemos y en la configuración de cualquier espacio progresista, Podemos tiene que ser una fuerza decisiva”.