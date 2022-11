El Gobierno abre la puerta a reformar el delito de malversación como pide Junqueras

El Gobierno ha desplegado su hoja de ruta para derogar el delito de sedición, el siguiente paso en su estrategia de “pacificar” Cataluña después de la aprobación de los indultos en 2021. Pero este parece no ser el destino final, que tendrá, al menos, una estación más en lo que respecta a la malversación, tal como le piden sus socios de ERC.

Así lo ha asegurado hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha dejado la puerta abierta a hacer cambios también en este ilícito en el recorrido parlamentario del nuevo tipo de desórdenes públicos agravados, que sustituirá a la sedición. “En la tramitación se puede plantear modificar el delito de la malversación”, ha dicho Bolaños, que apunta que ERC no se lo ha planteado por ahora.

Sin embargo, el presidente de este partido, Oriol Junqueras, vinculó este mismo domingo en una entrevista en “El Periódico” la posibilidad de pactar los Presupuestos catalanes para 2023 con el PSC al compromiso de los socialistas con la desjudicialización del conflicto y con la reforma del delito de malversación.

“Hay muchos delitos relacionados con lo que pasó en 2017 que no se han propuesto. No olvidemos que la clave es construir convivencia”, ha afirmado el titular de Presidencia en una entrevista en la cadena Ser. Bolaños cree que el Código Penal debe de ser “razonable” y cualquier enmienda que se presente en este sentido, por parte de ERC, la estudiaremos “en profundidad”: “Necesito ver los papeles para estudiarlo”.

En el Gobierno no quieren asumir la iniciativa de esta propuesta, por eso dejan que sean sus socios quienes la abanderen y lo eleven en la tramitación parlamentaria, pero sí comparten que se pueda incluir alguna matización en lo que respecta a que no haya un enriquecimiento o lucro personal de los cargos públicos implicados en el desvío de fondos. Esta derivada afectaría a los cargos del “procés” y también, no es baladí, al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Tras confirmarse su sentencia, el PSOE ha defendido insistentemente que lo de Griñán no se encuadra dentro la estricta corrupción “porque no se llevó ni un euro”.

“En el PSOE tenemos claro todos que la política de construir convivencia en Cataluña es buena para todos. Hereda una tensión insoportable y con Sánchez se toman medidas valientes para el reencuentro. En estas decisiones, como pasó con los indultos, pasa que algunos pueden tener dudas. Pero, con el tiempo ven que ha sido positiva”, ha explicado Bolaños, tratando de hacer pedagogía sobre las decisiones que toma el Gabinete, también de puertas adentro de su propio partido, donde existe cierta contestación territorial.

El ministro ha criticado que no se hiciera política cuando tocaba y ha destacado cómo ahora la situación es muy diferente. “Hay ahora también mayor inversión. Estamos construyendo confianza y convivencia y lo estamos haciendo con valentía. La situación ahora en Cataluña nada tiene que ver con la anterior”, ha asegurado. Este será uno de los pilares de la campaña del PSOE de cara a 2023, exhibir que la política desplegada por Sánchez en Cataluña ha supuesto un bálsamo social y ha dividido al independentismo, dejándolo al borde de la ruptura.

La derivada Griñán

La otra derivada de la rebaja del delito de malversación beneficiaría indirectamente al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por este delito, y pendiente de su entrada en prisión. Si el Congreso sacara adelante una reforma que contemple rebajas de las penas del delito de malversación por debajo de los cinco años, si no se aprecia el enriquecimiento personal, el exdirigente andaluz tendrá abierta la puerta a no entrar en la cárcel hasta que el Constitucional se pronuncie sobre su caso, sin necesidad de que el Gobierno le conceda el indulto. Una cuestión que genera también controversia dentro del PSOE.