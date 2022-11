Iglesias ataca a Díaz por “ponerse de perfil” y no defender a Irene Montero: “Es miserable, cobarde y políticamente estúpido”

La Ley de Garantía Integral de la libertad sexual no solo está generando un gran debate dentro de la sociedad y dentro del mundo político, sino que afecta ya de lleno al espacio de izquierdas, sobre todo a Unidas Podemos. Solo el círculo más cercano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la apoya, tal y como ha publicado este diario. Hay ya una brecha dentro del partido y desde todos los sectores rebajan su apoyo en público y huyen de la campaña de acoso a los jueces emprendida por la dirección morada.

Ni los ministros del PSOE ni tres ministros de Unidas Podemos la respaldan en público: No hay ni una sola declaración de apoyo por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, mientras el ministro de Universidades, Joan Subirats, ve “prematuro” el debate y rehúsa acusar a los jueces. Mientras, y esto es lo que más duele en Podemos, la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, pide “prudencia” y en un claro aviso a la ministra y su círculo más cercano, “dejar trabajar al Supremo”.

Unas declaraciones que ha pronunciado este viernes desde Valencia y que se tratan de la primera vez que la vicepresidenta se posiciona en público sobre la rebaja de condenas a violadores a causa de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, más allá de que el miércoles fuentes de su entorno reiteraran la necesidad de tener “prudencia” en los posicionamientos. Esto ha creado un grave malestar en el partido morado y ha provocado una encendida reacción por parte del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha llegado a atacar a la vicepresidenta por “ponerse de perfil” y no apoyar a la ministra de Igualdad. Pero no solo ha quedado ahí su reacción, sino que el exvicepresidente ha entrado en los descalificativos con Díaz a través de sus redes sociales. " Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido”, ha cargado en un claro aviso a la vicepresidenta, aunque sin nombrarla.

La cacería de esta semana confirma 3 cosas:



1) La degradación creciente de buena parte del periodismo



2) Que la derecha judicial es un actor político



3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 18, 2022

Para Podemos se trata de una campaña dedicada a erosionar al Ministerio de Igualdad, como han venido denunciando en los últimos días. El malestar del partido por la falta de apoyo lleva ya caldeado toda la semana. De hecho, este mismo jueves, el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados ya había marcado la línea reclamando a Díaz que “cerrara filas” con el partido y la ministra. “Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la única forma de evitar que nos maten uno a uno”, expresó en redes sociales.

Este viernes mismo, en declaraciones a la prensa, Echenique ha incidido en la misma idea. A su juicio, cuando se está “atacando con tanta saña” a la titular de Igualdad, que ha conseguido avances para el feminismo, una “buena estrategia” y algo “sensato” en el seno de la izquierda es arropar “a los compañeros”.

Igual que ha hecho en estos días el Ministerio de Igualdad, Echenique ha rechazado que la ‘Ley del solo sí es sí’ requiera modificaciones y ha subrayado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, está defendiendo, en condiciones “muy difíciles”, toda la labor del Gobierno, incluida la del Ministerio de Justicia que tuvo un papel relevante en lo relativo a las disposiciones referidas al Código Penal

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras la celebración de la Junta de Portavoces, Echenique ha recalcado que la Ley del ‘solo sí es sí’ no tiene “ningún problema” sino lo que ocurre es que hay determinados jueces que están aplicando un “sesgo ideológico” por parte de determinados jueces al decretar, con su entrada en vigor, reducciones de penas a condenados por violación o agresión sexual, informa Ep.