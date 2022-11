Nuevo atasco en la renovación del TC por el rechazo del bloque conservador del CGPJ a “un cambio de cromos”

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) sigue encallada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la última reunión de los cuatro vocales encargados de consensuar los nombramientos de dos magistrados de la institución.

Sin haberse llegado a votar ningún nombre, la comisión negociadora debate ahora más sobre el cómo que sobre el quién, por lo que de nuevo no habrá una propuesta formal que elevar al Pleno que se celebra mañana. Los cuatro vocales se volverá a dar otra oportunidad el próximo miércoles.

Los consejeros conservadores ya expusieron a sus compañeros en la anterior reunión que debía modificarse la metodología de la negociación para evitar “un cambio de cromos”, de manera que los vocales de uno y otro signo no se limiten a avalar al candidato del otro bloque, sino que ese pronunciamiento se lleve a cabo de manera conjunta.

Pero según las fuentes consultadas, los vocales progresistas han vuelto a defender hoy la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés -que despierta no poca reticencias entre sus homónimos conservadores, al considerarlo un candidato “gubernamental”- y han instado a sus compañeros a proponer a su preferido. Y aunque no hay aún un veto explícito, lo cierto es que a día de hoy parece complicado que los nombramientos salgan adelante si la propuesta progresista se mantiene. “No puede haber un intercambio de cromos, y si encima uno viene marcado, aun menos”, apuntan fuentes del bloque mayoritario. “Primero el método, después los nombres”, hacen hincapié.

Relevo pendiente desde junio

Esas mismas fuentes admiten tener “bastantes reparos” respecto a la elección de Bandrés. “La campaña que se ha hecho a su favor no le ayuda”. “Parece que el Gobierno nombra a tres y eso no es lo procedente”, señalan. Sí abren una puerta a una posible candidatura de Pablo Lucas, el magistrado encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Si la alternativa es Lucas es una alternativa a valorar. De entrada, el Gobierno no ha hecho ninguna campaña a su favor”.

La renovación del TC está pendiente desde hace cinco meses, pues el pasado junio expiró el mandato del presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y de otros tres magistrados. Con su salida se instaurará en el Constitucional una mayoría progresista (dado que en el relevo de este tercio del TC el Gobierno debe nombrar a otros dos magistrados).

Los conservadores barajan seis candidatos

Al contrario del bloque progresista, el sector mayoritario no se ha decidido aún por ningún candidato, aunque ya maneja seis nombres como posibles aspirantes: los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Pablo Llarena (instructor de la causa del “procés”), Julián Sánchez Melgar (ex fiscal general del Estado) y Vicente Magro, y sus compañeros de lo Contencioso César Tolosa (presidente de la Sala Tercera), Inés Huerta y Diego Córdoba.

La reunión ha comenzado minutos después de que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) desestimase suspender cautelarmente el nombramiento del progresista Rafael Mozo como sustituto provisional de Carlos Lesmes al frente del CGPJ. ç

Una resolución que -a la espera de resolución de los recursos interpuestos por el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del Consejo, José Luis de Benito- al menos no entorpece por ahora el proceso de nombramiento de los jueces del TC ya que el alto tribunal considera que mantener a Mozo en el cargo no acarrea perjuicios irreparables (ante, por ejemplo, la designación de los dos magistrados del Constitucional, sobre la que podría planear la sombra de la nulidad en caso contrario).