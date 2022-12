Podemos sale en defensa de Cristina Fernández de Kirchner atacando a los jueces

El acoso y derribo a la Justicia de Unidas Podemos no entiende de fronteras. Los morados han mostrado su firme y contundente rechazo al fallo histórico de un tribunal federal argentino que ha sentenciado a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, por defraudar al Estado. La sentencia condena a seis años de prisión a Kirchner –además de inhabilitación– por su implicación en el que se conoce como «caso Vialidad», que investiga si Cristina Kirchner encabezó una asociación ilícita para defraudar a la administración pública argentina durante un período que abarca sus dos presidenciales (2007-2011 y 2011-2015), mediante la utilización de fondos públicos para su beneficio personal o el de un tercero.

Tras conocerse en la madrugada de ayer el fallo de la Justicia argentina, Unidas Podemos y las ministras de la formación morada, Ione Belarra e Irene Montero, expresaron su apoyo a la vicepresidenta argentina y tacharon su condena de «persecución judicial». En su personal cruzada contra el poder judicial, los morados dieron un paso más en su objetivo de denunciar la existencia de poderes judiciales, oligárquicos y políticos que buscan acabar con ellos. A esto le llaman «lawfare» o «guerra judicial», un movimiento masónico, que según el socio minoritario de la coalición, estaría detrás de la condena de Kirchner.

La líder de la formación y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, fue la primera en pronunciarse a través de un mensaje en redes en el que mostró su respaldo a Kirchner, tras un juicio «político» armado por «la derecha y algunos jueces corrupto». «Un absoluto e intolerable atropello a la democracia», dijo.

Por su parte, Irene Montero esgrimió que «la guerra judicial y mediática es la herramienta de los poderosos para frenar los avances democráticos». «Buscan disciplinar a millones destruyendo a una. No les saldrá bien, somos mas. Vicepresidenta, querida Cristina, todas contigo», sentenció la titular de Igualdad.

Este ataque frontal de Unidas Podemos a uno de los poderes del Estado no es una novedad sino la continuación de un relato que trata de desprestigiar a las instituciones. Prueba de ello es que en las últimas semanas no han cesado en deslegitimar a los jueces en España a raíz de las numerosas revisiones de condenas como consecuencia de la ley del «solo sí es sí», cuya aplicación a día de hoy ya ha beneficiado a al menos 52 condenas y ha excarcelado a 12 reos. No en vano, la inquina de Unidas Podemos con la Justicia se ha recrudecido con los años y los morados tachan a los jueces como «fascistas» o «machistas», entre otras calificaciones.

Rechazo a las sentencias judiciales

No obstante, las consecuencias de la mala redacción de esta ley no son el único ataque a los jueces de Unidas Moradas. Desde el altavoz que les brinda formar parte del Consejo de Ministros, los morados han expresado sin titubeos su rechazo a las sentencias judiciales que tocan a los suyos. Es más, hasta en tres ocasiones, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido comunicados en los que rechazaba las acusaciones de los morados.

El primero fue en enero de 2020 a raíz de unas declaraciones del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, tras unas declaraciones en Antena 3 en las que aseguraba tras la sentencia del Tribunal Constitucional a los líderes independentistas del Procés que «los tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces españoles y eso es una humillación para el Estado español». En abril del 2020, cuando Isabel Serra, ex diputada de la Asamblea de Madrid, fue condenada a 19 meses de prisión por un atentado contra la autoridad, el que entonces era líder de la formación, Pablo Iglesias, publicó un mensaje en Twitter: «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Su declaración volvió a generar un gran revuelo en el órgano de los jueces. El tercero de los casos está relacionado con la retirada del escaño al diputado por las Islas Canarias, Alberto Rodríguez, a raíz de su condena por atentado contra la autoridad que derivó, nuevamente, en acusaciones de «prevaricación» por parte, en este caso, de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al Tribunal Supremo.

Unidas Podemos ha hecho de varios casos judiciales su causa propia, poniendo en duda la independencia de los jueces y la aplicación de la ley. El de Juana Rivas –la madre granadina que secuestró a sus hijos en 2017– o la condena a «La Manada» son dos claros ejemplos. Sobre el primero, la ministra de Igualdad declaró que existe un «sesgo patriarcal y machista en la Justicia», y sobre el segundo, la portavoz del partido morado en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, declaró que los jueces «tienen una concepción de la sexualidad teñida por el consumo de porno».

Líderes de izquierda apoyan a Kirchner

“Jueces que falsifican facturas de una bacanal con ejecutivos de los medios de derechas a los pies de los Andes. Jueces que juegan al fútbol con el fiscal en una finca de Macri. Jueces corruptos. Una justicia golpista. Lo hicieron con Lula. Ahora con Kirchner. Lawfare”, ha lanzado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

“Van contra Cristina porque persiguen las políticas de redistribución del ingreso, la igualación de oportunidades, el matrimonio igualitario, la decisión por la soberanía económica y el compromiso con los más humildes. Y con eso no van a poder”, escribe Íñigo Errejón.

“Jueces sinvergüenzas que le afinan a la derecha argentina lo que no le dieron las urnas. @CFKArgentina es condenada por jueces corruptos, con familiares trabajando para Macri, sin pruebas. Un golpe de Estado “blando”. Lawfare que debiera llevarles a ellos a prisión”, apunta Juan Carlos Monedero.

Desde el área de internacional de Podemos han denunciado también como una “constante” en la actualidad la “persecución judicial y mediática contra los lideres populares”, que “no pueden doblegar en las urnas es una constante de nuestro tiempo”. “No hay nada más antidemocrático. Todo nuestro apoyo desde Podemos”, ha agregado también en las redes sociales.