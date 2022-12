Echenique incendia las redes con sus insultos a PP Vox y Cs: “Echan espumarajos por la boca”

No hace falta decir que la reforma legal puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), que garantizará una mayoría progresista, ha provocado gran indignación en el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde algunos vocales han trasladado a LA RAZÓN su “estupefacción” por lo que consideran “un atropello”.

Tampoco hace falta señalar que esta estrategia del Ejecutivo ha hecho que la oposición se plante. Si bien la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el de Vox, Santiago Abascal, optaban por una moción de censura, desde el PP han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por “el atropello del poder legislativo” del Gobierno. Eso sí, Alberto Núñez Feijóo y su equipo descartan presentar una moción de censura en el Parlamento, que le dé oxígeno a Sánchez.

Y en estas nos encontrábamos cuando el portavoz de Podemos, Pablo Echenique decidió entrar en escena embarrar aún más el asunto. Tanto, que no dudó en tachar las críticas de la oposición como “espumarajos azules, verdes y naranjas”.

La prueba de que la decisión que hemos tomado para desbloquear el Tribunal Constitucional es una buena decisión son los espumarajos azules, verdes y naranjas que la (ultra)derecha política y mediática está echando por la boca.



La prueba del algodón. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 9, 2022

“La prueba de que la decisión que hemos tomado para desbloquear el Tribunal Constitucional es una buena decisión son los espumarajos azules, verdes y naranjas que la (ultra)derecha política y mediática está echando por la boca. La prueba del algodón”. Unas descalificaciones, que no han tardado en tener respuesta en las redes sociales y que no dejan en muy buen lugar al podemita.

Su respuesta es una mediocre y repetida estrategia que, cada vez cala menos..., además de muy pobre argumentalmente.

Somos muchos los que sin ser derechas, ni ultras, tenemos y defendemos el espíritu crítico.

Y también ante el PP, ante C's y ante Vox, ante cualquiera. — Gabriel Vázquez Chicano 🐌 (@gvchicano) December 9, 2022 La prueba de que algo está bien hecho es que la oposición rabie? Entonces el franquismo fue lo mejor que le pasó a España. — Fernando Franco 🇪🇸🇵🇱 (@FernandoFrnc) December 9, 2022

Y es que son muchos los que no entienden que desde el Ejecutivo no se dé ni una sola explicación o argumentación sobre este tema y sólo aparezcan en redes sociales a colgar un tuit para cargar contra la oposición. “El poder ejecutivo (gobierno) se inmiscuye en el poder legislativo legislando sobre cómo nombrar al poder judicial. Ahora cuéntame eso de la separación de poderes y la independencia del judicial sin que me entre la risa”, manifestaba un internauta.

Un peculiar sentido del “humor”

Cuando uno habla del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, piensa en las redes sociales. Y es que el político podemita se ha vuelto más conocido por sus salidas de tono en Twitter que por sus partipaciones parlamentarias. Poco o nada se recuerda de su última intervención en la Cámara Baja o en una rueda de prensa, pero de sus “irónicos” tuits, se habla mucho.

Entre sus polémicas más habituales suele haber un objetivo constante: Vox. Su aversión a la formación que lidera Santiago Abascal es más que conocida y para muestra, basta echar la vista atrás para recordar alguno de sus “sutiles” ataques a Vox.