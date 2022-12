Luz verde al contrato, de 8.000 milllones de euros, para la siguiente fase del Futuro Avión de Combate Europeo (FCAS)

El contrato que pone en marcha la siguiente fase del proyecto NGWS/FCAS ha sido adjudicado hoy, 15 de diciembre, a Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH y Airbus Defense and Space SAU, Indra y Eumet (Joint Venture entre Safran Aircraft Engines y MTU Aero Engines).

Este contrato, valorado en unos 8.000 millones de euros, tendrá por objeto preparar y realizar las demostraciones de los distintos sistemas del NGWS. Uno de los principales hitos de estas demostraciones será el primer vuelo del demostrador del New Generation Fighter (avión de combate de nueva generación). Estas demostraciones permitirán la validación de los conceptos y tecnologías para el NGWS operacional, cuyo desarrollo se iniciará a finales de la década de 2020.

El valor de la primera fase de este contrato, que abarca unos 36 meses de actividades, supera los 3.000 millones de euros. Se basa en el acuerdo firmado por Francia, Alemania y España el 30 de agosto de 2021. La Direction Générale de l’Armement actúa como órgano de contratación para los tres países.

La adjudicación de este contrato es un gran paso adelante. Demuestra la voluntad común de las naciones participantes y de sus industrias de superar numerosos obstáculos para avanzar juntos. Las tres naciones tienen la intención de celebrar esta adjudicación y lanzar simbólicamente las actividades durante un evento que podría tener lugar en Madrid. En 2017, la cooperación NGWS/FCAS fue iniciada por Francia y Alemania bajo liderazgo francés y España se unió posteriormente en 2019. Su objetivo radica en el desarrollo de un sistema de sistemas nuevo e interconectado: el NGWS se situará en el centro de los sistemas de combate aéreo europeos del siglo XXI.

En su núcleo, el avión de combate de nueva generación, NGF, estará conectado a drones de acompañamiento (remote carriers) y tendrá la ventaja de aprovechar numerosas capacidades aéreas, navales, terrestres o espaciales, gracias a una nube de combate. Basado en tecnologías punteras, el NGWS permitirá a nuestras fuerzas aéreas y a la Marina francesa beneficiarse plenamente de la era del combate colaborativo.

Este proyecto tan ambicioso reúne a numerosas industrias en nuestros tres países. Los principales actores industriales son Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH y Airbus Defense and Space SAU, Indra, Eumet (JV Safran Aircraft EnginesMTU), ITP, MBDA, SATNUS, Thales y FCMS. Este proyecto permitirá a las fuerzas armadas francesas, alemanas y españolas preservar su superioridad aérea en futuros escenarios de operación y a la industria europea desarrollar su competencia, con el fin de que nuestros tres países permanezcan, decididamente, juntos, en el selecto club de los diseñadores de sistemas aéreos de vanguardia.

MBDA diseñará los drones del programa FCAS

Precisamente, esta semana la empresa MBDA (joint venture entre Airbus, BAE Systems y Leonardo), anunciaba que, dentro de la fase 1B del proyecto, y en cooperación con sus socios Airbus Defence and Space GmbH y el consorcio español SATNUS, diseñará demostradores de remote carriers, como se denominan a las aeronaves no tripuladas que servirán como multiplicadores de fuerza para diversas misiones, salvaguardando así la seguridad de los pilotos. Con estos drones se realizarán experimentos en combate colaborativo conectado, tanto simulado como en vuelo. En particular, MBDA será responsable del demostrador de Remote Carriers que pueden lanzarse desde aviones de combate.

Como líder en gestión de efectos, MBDA desarrollará principalmente nuevos efectores, los Remote carriers. Son multiplicadores de las opciones tácticas de que disponen nuestras fuerzas armadas. Estas aeronaves obligarán a los adversarios a hacerse visibles, los interrumpirán, los confundirán y/o los saturarán para finalmente neutralizar las amenazas que representan, que continúan siendo cada vez más efectivas. Capaces de operar en grupo o individualmente, cubrirán todas las áreas de combate, desde el enfrentamiento aéreo hasta las operaciones marítimas y los ataques terrestres.