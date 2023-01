Yolanda Díaz no quiere fotos de campaña solo con Podemos

Con posiciones distanciadas y sin ofrecer la fórmula de la relación electoral que tendrá Sumar con el resto de partidos de la izquierda, Podemos e IU se adentran en la batalla electoral de las elecciones autonómicas y municipales, que son el previo examen a las generales.

En estos comicios, la izquierda se juega su principio de unidad, el mandato que viene desde Sumar, pero que también pide la ciudadanía y que todas las encuestas reflejan como herramienta necesaria para que, en generales, pueda reeditarse un gobierno de coalición a nivel estatal. No contarán con el elemento cohesionador que se está preparado para las generales. Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz decidió no presentar su proyecto en estas elecciones, al asumir que todavía no estaba preparado, aunque, como ya publicó LA RAZÓN, Sumar sí habrá concluido su proceso de escucha para antes del 28-M.

Una decisión que no sentó bien en las formaciones que la rodean, y que, aunque ya ha sido digerida, sigue incomodando, al entender que no contar con la vicepresidenta hace «más difíciles» los procesos de unidad, además de no contar con el elemento movilizador que desprende la figura de la dirigente gallega. Las fuentes de Podemos consultadas reconocen las «dificultades» para concurrir con fuerza y posibilidades tras el anuncio de Díaz de no concurrir a las urnas. De hecho, explican, que le pidieron a la vicepresidenta que acelerara su candidatura, pero la respuesta fue negativa. Además, ahondan estas fuentes, la advirtieron de que creían que estratégicamente era necesario para que Sumar llegara «en buenas condiciones para las generales». Es decir, presentándose en los territorios. Los morados creen que llegar a las generales teniendo antes los territorios da más fuerza que «llegar a las generales sin nada detrás».

De cara a estos procesos electorales, Podemos e IU trabajan para llegar a candidaturas de unidad y para evitar la imagen de división que produjo la primera prueba, Por Andalucía, que se fraguó bajo tensiones entre ambos partidos y que acabó restando a la posibilidad de que la izquierda gobernara en el Parlamento andaluz. Al sur, la vicepresidenta sí acudió como gancho en los mítines electorales, pero de cara al 28-M, la vicepresidenta no piensa hacer campaña por candidaturas que no reúnan las condiciones necesarias; la unidad de la izquierda por encima del protagonismo de los partidos. Es decir, no acudirá a mítines en los que solo concurra un partido, como Podemos. Así, según explican fuentes de la plataforma, la vicepresidenta solo se subirá a escenarios en los que se refleje la unidad de la izquierda, es decir, donde haya coaliciones progresistas y plurales, donde Podemos, IU y otros actores hayan llegado a acuerdos para listas.

Difícil se ve, con esta premisa, que la vicepresidenta acuda a mítines en Madrid y Valencia, por ejemplo, donde la izquierda acudirá dividida. La lacra que trata de erradicar Díaz. Lo que sí tiene claro Sumar es que no se inmiscuirá en esta campaña electoral. No habrá actos de Sumar ni cartelas, será la vicepresidenta quien coja el micrófono solo si así lo desea. En principio no hará campaña con partidos como Más Madrid o Compromís, para evitar la imagen de ruptura ante el enfado de Podemos, que ha advertido en privado, según ha podido saber este diario, que no le gustaría ver estas imágenes. En el cuartel general morado se preguntan por qué la vicepresidenta está dispuesta a «hacer campaña con todos menos con Podemos» y es por eso que refuerzan su petición de que apoye solo a candidatos que sean de Unidas Podemos. De momento, Díaz solo ha confirmado que arropará a Ada Colau como candidata en Barcelona.

Pero esta presión de Podemos sobre la vicepresidenta suma otra discrepancia en la izquierda. Los de Ione Belarra piden a la vicepresidenta que haga campaña en mayo porque «todo lo que sea la imagen de Díaz beneficia a los territorios». En IU se cree que la líder de Sumar solo debe acudir a los territorios donde haya realmente unidad de la izquierda para evitar que «se queme», en línea con la decisión del equipo de Sumar. Para la campaña, que arrancará el próximo 13 de mayo, todavía hay tiempo en el que la izquierda debe llegar a pactos, y la vicepresidenta, según trasladan fuentes cercanas, todavía no ha decidido a qué territorios acudirá. La precuela de las generales dependerá de esa unidad.