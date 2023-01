Feijóo impone la línea dura ante las «ocurrencias» de Vox

Mañueco: no se obligará «a nada»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, negó que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que aclaró que no se obligará «a nada» a médicos o pacientes, ya que serán estas las que decidirán «libremente» si precisan más información. Mañueco garantizó que lo que sí va a hacer la Junta es mejorar «las prestaciones» a las mujeres embarazadas. «Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León», explicó. Asimismo, el presidente de la Junta manifestó su «estupefacción» ante el requerimiento del Gobierno para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que, por otra parte, aún no ha recibido, y que aborda una cuestión sobre «la que no existe ningún acuerdo tramitándose», por lo que, como consideró, el Ejecutivo central intenta sacar un «rédito político».