El PSOE presentará sin Podemos la reforma de la Ley del “solo sí es sí”

Las negociaciones no avanzaban y, finalmente, no habrá acuerdo. El PSOE presentará esta mañana en solitario la proposición de ley para reformar la Ley del “solo sí es sí”, según confirman a LA RAZÓN fuentes socialistas. El socio mayoritario, tal como publicara el sábado este diario, se daban hasta hoy lunes para tratar de llegar a un pacto con Unidas Podemos. Un pacto que ha sido imposible. “No se puede esperar más”, aseguran en Ferraz, que quieren revertir “cuanto antes” los “efectos indeseados” de la norma estrella de Igualdad, bajo cuyo amparo se han beneficiado ya más de 400 agresores sexuales.

Fue justo hace una semana cuando la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, lanzó el ultimátum. “Vamos a seguir hablando estos días para lograr una propuesta conjunta”, señaló, puntualizando de inmediato, que la citada propuesta se planteará aunque no cuente con el plácet de Podemos. “En caso de no darse esa puesta en común, por parte del PSOE daremos un paso adelante”, zanjó. Las conversaciones se han desarrollado durante toda el fin de semana, pero no ha servido para llegar a un acuerdo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba ayer que “no va a ceder” ni dar “un paso atrás” que suponga tocar el consentimiento como centro de la normativa, pese a las “presiones muy fuertes” para volver al modelo anterior. Desde su entorno aseguran haber elevado hasta seis propuestas diferentes a Justicia que no están siendo atendidas. “Seis folios” o “seis trabajos”, como los definen en tono irónico desde la parte socialista.

En contraposición, los técnicos de Justicia llevan meses estudiando las sentencias que se han ido emitiendo y los recursos de las víctimas –a las revisiones de penas– que también se han resuelto durante estos meses. “Ha habido tiempo para ver que no solo no se sienta jurisprudencia, sino al contrario, que hay disparidad de criterio y las rebajas de condena no se frenan”, señalan fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN.

La dirección del PSOE defienden que el texto de la reforma se ha trabajado por «técnicos jurídicos del Ministerio de Justicia desde hace semanas». “No es una improvisación, es un texto legal impecable, que solo tiene como fin que, de cara al futuro, esto no vuelva a pasar”, aseguran las citadas fuentes. “Nosotros no presentamos propuestas políticas, son argumentos jurídicos y siempre con la víctima en el centro”, añaden, en clara alusión a las iniciativas que están siendo remitidas por parte de Podemos.

Punto de inflexión

Finalmente, los socialistas avanzarán en solitario, lo que supone un punto de inflexión en las relaciones dentro de la coalición, en un tema capital para el Ministerio de Igualdad como es su ley bandera. En todo caso, fuentes de Unidas Podemos aseguran que esto no pone en riesgo la supervivencia de la coalición. Los morados no valoran salir del Gobierno tras esta desautorización y en la parte socialista asumen que este no se van a ir.

Sin embargo, por primera vez, el PSOE ha hecho un movimiento que pone en jaque la convivencia interna -tradicionalmente este tipo de ultimátum vienen de la parte morada- porque han perdido el miedo a que rompa Podemos. “La única presión que tenemos es la de ver cómo las víctimas soportan que sus agresores salgan a la calle o les rebajen las penas”.