Abascal desconfía de Peramato como nueva fiscal general porque la propuesta "parte de Sánchez"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado desconfiado con respecto al futuro nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz. Unos trámites que iniciará el Gobierno en el Consejo de Ministros de hoy.

"No le doy un voto de confianza a la nueva fiscal, es una propuesta de Sánchez y son una mafia...", ha exclamado Abascal.

En este sentido, el presidente de Vox ha asegurado que no desconfía de ella por su trayectoria profesional, sino porque la propuesta de su nombramiento parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le hace tener todas las "sospechas" y "precauciones".

"Yo ya estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para dar votos de confianza a sus propuestas", ha espetado Abascal durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, con Susanna Griso.

Al mismo tiempo, el político ha añadido que tiene "todas las sospechas" sobre cómo se puede llegar a comportar Peramato al frente del Ministerio Fiscal, pues a su juicio procede de un Gobierno que "se está comportando como una auténtica mafia".

"Francamente, creo que tenemos que estar muy prevenidos", ha alertado el líder de Vox, que además ha calificado de "sorprendente" que Sánchez apele al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, para que "deshaga" el fallo del Tribunal Supremo contra García Ortiz. Un Tribunal [el Constitucional] al que ha calificado de ser una corte "de carácter político", motivo que le ha llevado a asegurar que "no se puede llamar Justicia" al Constitucional.

Pide "cambiar" la perspectiva sobre inmigración

Por su parte, Abascal ha pedido "cambiar la perspectiva" sobre la cuestión migratoria en España, alejándose de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay que cambiar la perspectiva sobre la inmigración en España y deportar a los ilegales con delitos", ha espetado, al tiempo que ha llamado a la "reemigración" y a las repatriaciones en caliente de aquellos migrantes "que no vengan a trabajar". "Los que no son españoles de vuelta a sus países", ha llegado a aclamar.

Negociaciones en la Comunitat Valenciana: en pausa

En cuanto a las negociaciones en la Comunitat Valenciana para designar un nuevo president de la Generalitat, el líder de Vox ha matizado que de momento "no hay un acuerdo sobre una figura en concreto", ni siquiera después de que el PP haya designado a Pérez Llorca como candidato.

En este sentido, Abascal ha anunciado que apoyarán al candidato en función del discurso de investidura que este pronuncie, porque "el papel firmado con el PP no vale nada". "Nos interesa el compromiso que adquiera el nuevo candidato, así que esperamos a su discurso de investidura", ha remachado.