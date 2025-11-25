Aznar responde a Óscar López: no discuto con quien no tiene el nivel intelectual para el puesto que ocupa

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha asegurado hoy que no le gusta discutir con quien él cree que no tiene el nivel intelectual adecuado para el puesto que ocupa. Así ha respondido al ministro Óscar López, quien ayer le acusó de hacer un llamamiento a los jueces, que creen que tienen que "salvar a la patria" y niegan la "legitimidad del Gobierno.

Aznar ha realizado estas declaraciones en una entrevista en EsRadio, en la que ha sido preguntado si tiene intención de demandar a Óscar López o a Yolanda Díaz por los ataques que han lanzado contra él a cuenta de la condena del fiscal general del Estado. El expresidente ha dicho rotundo que ni se le ha pasado por la cabeza.

Desde el Gobierno se ha recordado que Aznar realizó un llamamiento para que "quien pueda hacer que haga" y el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública criticó ayer a los jueces que "atienden la llamada de Aznar" y que "niegan la legitimidad" del Gobierno

Inicialmente ha respondido con ironía asegurando que daba las gracias a quienes le hacen tan influyente. Pero dicho esto, ha aseverado: "a mí no me gusta mucho discutir con personas que yo creo que no tienen el nivel intelectual adecuado para ocupar los puestos que ocupan".

José María Aznar ha defendido sus palabras asegurando que él apela a la ciudadanía. "Lo que estas personas que tienen algunos problemas de conocimiento pues no entienden es que la ciudadanía" es el "concepto básico de las sociedades ordenadas, de las monarquías y de las repúblicas ordenadas desde el tiempo de los griegos, pues la apelación a la responsabilidad ciudadana es fundamental".

En este sentido, ha explicado que "ante una situación de crisis", lo menos que se puede decir y hacer es decir que aunque los problemas de España son muchos, tienen solución si los ciudadanos se hacen responsables de ellos.

Pero, ha precisado que si los ciudadanos se inhiben o se ausentan, entonces no tienen solución. Por ello, ha insistido en que él hace una "apelación a la responsabilidad de los ciudadanos: haga usted lo que pueda hacer en función de su responsabilidad".

Esto, en opinión de Aznar, es la esencia de la "convivencia democrática en la política clásica". No obstante, ha sentenciado que "pretender que eso lo entiendan algunas personas es imposible".

Europa Press