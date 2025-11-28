Absuelto el asesino confeso del sacristán de Algeciras por su estado psiquiátrico

La Audiencia Nacional ha absuelto a Yassine Kanjaa, el asesino confeso del sacristán de Algeciras Diego Valencia el 25 de enero de 2023 -que también hirió a otras dos personas- al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento en que se cometieron los hechos. No obstante, ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Tras examinar los informes forenses sobre su estado psiquiátrico, el tribunal concluye que el acusado presentaba en el momento del asesinato un "cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas". De ahí que, en aplicación del artículo 20.1 del Código Penal queda exento de responsabilidad criminal puesto que debido a una "anomalía o alteración psíquica" no era capaz de "comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión".

No obstante, la Sala impone al acusado el pago de una indemnización de 150.000 euros a la viuda de Diego Valencia y de 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos, así como de 17.000 euros a los familiares del vicario al que trató de matar y dejó malherido.

Descarta que fuese un ataque terrorista

Asimismo, los magistrados descartan el carácter terrorista del ataque en le medida en que no observan la necesaria "alteración grave de la paz pública" con el objetivo de provocar "un estado de terror en la población o en una parte de ella". Algo que ven incompatible con el cuadro de descompensación psicótica aguda, de filiación esquizofrénica, que presentaba Kanjaa ese 25 de enero de 2023. Sus actos, subrayan, se debieron a una "ideación delirante" y a sus prejuicios de carácter "mesiánico" que le hacían creerse "el elegido" y como tal pretendía acabar con los "poseídos".

En consecuencia, le absuelve de los delitos cometidos: un asesinato consumado, otro en grado de tentativa, un delito de lesiones y, por último, otro de interrupción de ceremonia religiosa.

