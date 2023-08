El PP sobre acuerdos con Junts: "Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todo"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que cada día están más cerca de añadir el apoyo de Coalición Canaria a los 171 "síes" que tienen para una investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Los populares no renuncian al dictamen de las urnas y persisten en que al ser la fuerza más votada tienen que constituir un gobierno de "cambio". Por ello no se rinden en la búsqueda de apoyos y siguen abiertos a llegar a acuerdos con el PNV -quien rechazó de plano de nuevo cualquier tipo de acercamiento al PP-. Aun así, Bendodo aseguró que en el PP están dispuestos a "hablar con todos", pero no "a cualquier precio".

En una entrevista en RNE recogida por Ep dijo que el apoyo de Coalición Canaria es "previsible", lo que pone "el semáforo cada vez más verde" a Feijóo y "más en rojo" al candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez.

Preguntado por los nacionalistas vascos, Bendodo ha recordado al PNV que Vox ha dejado claro que va a apoyar la investidura de Feijóo "sin pedir nada a cambio". "Si alguien tenía alguna duda, se la puede quitar. Nosotros no nos cerramos la puerta", ha sentenciado Bendodo. Así ha respondido al ser preguntado si el PP podría negociar con el PNV para la constitución de la Mesa del Congreso, que será la próxima semana.

"Vamos a trabajar paso a paso. Ahora mismo los votos nos dan la autoridad para aspirar a presidir la Mesa del Congreso y a que el Rey proponga a Feijóo como candidato a la investidura", ha indicado Bendodo, para insistir en remarcar que ya tienen 171 "síes".

Bendodo, que ha subrayado que no cierran la puerta y ha pedido negociar de forma discreta, ha precisado que los acuerdos a los que pueda llegar el PP con otros partidos tienen un límite, que es el respeto a la Constitución.

Ha incidido en que el PP ha demostrado capacidad de "hablar y pactar con casi todos", recordando que tras las elecciones autonómicas y municipales facilitó al PNV hacerse con la Diputación de Guipúzcoa, así como al PSOE las alcaldías de Barcelona y Vitoria.

Bendodo ha señalado que está en manos del PNV y del resto de partidos que haya un gobierno "fuerte" del PP y en solitario, ya sin Vox, sin ningún partido exigiendo cosas a cambio. "A diferencia de Pedro Sánchez", que tendría que pagar sus "compromisos", ha contrapuesto.

"Insisto: Gobierno en solitario, sin ningún tipo de ministros de otros partidos. Ese mensaje debe calar. Tenemos experiencia, sabemos negociar y gestionar", ha recalcado.

El coordinador general del PP ha descartado que estén presionando a Felipe VI para que proponga a Feijóo como candidato, ya que son el partido que ganó las elecciones, por lo que no sería "descabellado" que se llegue a esa investidura.

En lo que respecta a Junts, Bendodo ha explicado que "no han establecido contactos" con el partido del fugado Carles Puigdemont porque ellos mismos se han puesto "fuera de la Constitución". "Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todo". Y, el PP "no está dispuesto". Aunque ha reconocido que va a depender de Junts y de su actitud "parte del resultado de la Mesa del Congreso y de la investidura".

Además, ante las peticiones de dicha formación para un apoyo a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, entre las que se incluye la amnistía, Bendodo ha afeado que el presidente del Gobierno "ha demostrado que es capaz de todo con tal de conseguir sus objetivos y mantenerse en el sillón" y cree que sería pasar otra "línea roja", un "exceso" que los españoles "no entenderían".

Situación de Puigdemont

Durante la entrevista ha sido también preguntado por la decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, que ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que presentaron Puigdemont y el exconsejero catalán Toni Comín contra las órdenes de detención que dictó el Tribunal Supremo sobre ambos por delitos de desobediencia y malversación.

Bendodo ha destacado la importancia de la división de poderes, ya que a su juicio "cuanto menos se meta el Poder Legislativo o el Ejecutivo en el Poder Judicial", hay "más calidad democrática", ha expresado. Y por tanto, desde el PP mantienen el "máximo respeto" a las decisiones de los órganos judiciales.

Y ante las declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borràs, en las que criticaba que el TC toma esta decisión "pensando en la investidura", Bendodo ha trasladado el respeto del PP a las decisiones judiciales y considera que esas declaraciones son "opiniones" que puede "respetar" pero "no compartir".