El PNV trata de alejarse ahora de PSOE y PP ante el desgaste que detectan las encuestas

Los datos no engañan y el PNV se ha convertido en la pasada legislatura en el socio más fiable de Pedro Sánchez: ha apoyado más del 80% de los decretos del Gobierno (82 de 97) y la gran mayoría de las leyes, cifras muy por encima de ERC o Bildu. Sin embargo, ahora en campaña, el PNV hace mucho énfasis en desmentir que sea la "muleta de nadie", en referencia al PSOE, pero también en rechazar que vaya a pactar con el PP para alejar cualquier tipo de imagen de cercanía con Vox. Tanto la fidelidad a Sánchez como la posibilidad de que acabe salpicado por algún acuerdo con Vox lastran a los nacionalistas vascos, que tratan de poner el foco en la agenda vasca.

"Nosotros no vamos a diluirnos en los grandes bloques ideológicos, como muleta de otros, el único que tiene una agenda vasca concreta, centrada en Euskadi y para Euskadi es el PNV", ha defendido este domingo Aitor Esteban (portavoz en el Congreso del partido) en un acto en Bermeo. Poco antes, Andoni Ortúzar (presidente del partido) ha valorado que esta contienda electoral tiene "mucha miga" porque "se está metiendo a todo el mundo de manera obligatoria en uno u otro bloque: con Sánchez o con Feijóo". "Con el uno o con el otro, a las órdenes de uno o a las del otro, a rebufo del uno o al del otro, metiéndote en la calle de una u otra embarcación y siguiendo su estela. Y quieren que sea obligatorio y sin rechistar. ¡Pues no! Nosotros nos rebelamos", ha exclamado. "Vamos a Madrid para hacer frente al autoritarismo y la amenazante ola de Vox, como hemos hecho siempre. Vamos a desenmascarar el populismo, a defender nuestro Autogobierno", ha dicho Esteban, quien ha advertido al PP de que no tendrán "nada de nada con el fascismo ni con quien se ayude de él".

Lo cierto es que el PNV se había ganado hasta ahora el rol de partido capaz de pactar con PSOE y PP (ha apoyado investiduras de Felipe González, José María Aznar y Pedro Sánchez) y, por ello, qué es lo que hará es una de las grandes incógnitas, teniendo en cuenta que el balance de haber acompañado a Sánchez en la pasada legislatura tampoco ha sido del todo bueno. Los nacionalistas vascos se han dejado 80.000 votos en las elecciones municipales y la última encuesta del CIS (publicada el 8 de julio) proyectaba 3-5 escaños en el Congreso, menos de los que tiene ahora (6).

Naturalmente, no todo el desgaste del PNV procede de su papel en Madrid durante los últimos cinco años, apoyando fielmente a Sánchez, porque también han sufrido erosión gobernando en el País Vasco (las huelgas se han acentuado), pero sí una buena parte. Y, en este sentido, el PP también ha aprovechado esa circunstancia para lanzar un mensaje y recordar que hay mucho votante del PNV en desacuerdo con los nacionalistas vascos por haber hecho de "muleta" del PSOE también en política económica e industrial, que es un área en la que tienen más puntos de encuentro con los populares.

En todo caso, además de la incógnita de saber con quién acaba posicionándose el PNV (está mucho más inclinado al PSOE ya que es con quien ha firmado un pacto de gobierno en el País Vasco a nivel autonómico y municipal), los nacionalistas vascos también tienen que defenderse de la campaña que está haciendo Bildu, de situarles en un acuerdo con PP y Vox. De hecho, en el debate a siete del jueves en "RTVE", Aitor Esteban recriminó a Oskar Matute que asociara al PNV con Vox porque es "mentir" y Ortuzar ha criticado hoy que Bildu pretenda "encajar" al PNV en el "bloque de las derechas", cuando "es el partido que más políticas progresistas, de las de verdad, ha llevado a la práctica, no solo en Euskadi, sino en todo el Estado" y el Gobierno "más progresista" de España ha estado "copiando" las políticas que se aplican en Euskadi

Bildu busca desgastar al PNV con esa vinculación de los nacionalistas vascos con Vox, pero también tratar de expulsarlo del bloque de izquierdas del Congreso, con quien ha estado pugnando durante toda la legislatura. En este sentido, Bildu y PNV han pugnado en el tramo final de legislatura por fotografiar con el Gobierno habiendo logrado el acuerdo más rentable y Esteban también ha recriminado a la izquierda abertzale que haya cedido a cuestiones de Moncloa que han ido en contra de las competencias autonómicas, como la Ley de Vivienda.

El PNV advierte de que no va a diluirse ni el bloque del PSOE ni en el del PP como mecanismo de defensa frente a las acusaciones de los adversarios políticos, pero también como mecanismo para encarecer su apoyo tras el 23 de julio y conseguir sacar mayor provecho en forma de cesiones del Gobierno.