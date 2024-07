El PP acusa a Sánchez de "mentir" sobre su mujer: "¿Por qué lo llamó amor cuando quería decir corrupción?"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha tildado de "lamentable" la evidente "degradación" de la institución de la presidencia del Gobierno para favorecer negocios "en su entorno". Ha tildado de "inmoralidad" tener un presidente del Gobierno anclado en la mentira tras conocer que Pedro Sánchez se reunió al menos en dos ocasiones en La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés -el empresario avalado por Begoña Gómez en adjudicaciones públicas-. "La Moncloa es la sede de la presidencia del Gobierno de España por lo que en La Moncloa no se pueden hacer negocios particulares". Después de conocer la declaración del empresario Barrabés, Sémper se ha preguntado si el hecho de que se reunieran Barrabés a la vez con Sánchez y su esposa es porque "la señora Gómez participaba en nombre del Gobierno o Sánchez lo hacía en nombre de los negocios de la mujer. Es una indignidad que los españoles no merecen".

Ha apuntado también que el "colofón" de esta semana será volver a ver a la mujer del presidente del Gobierno sentado en un banquillo, "por mucho que Vox y PSOE se empeñen en robar foco", advirtió.

El portavoz del PP se mostró convencido de que Sánchez no dirá la verdad, ni dará la cara y, "a más sospechas, más insultos a los medios, a los jueces y a la oposición". Sémper ha indicado que el jefe del Ejecutivo lleva sometiendo a los españoles a "una indignidad que no merecemos" y, si alguien tenía alguna duda, "no pudo llevar adelante estos tejemanejes si no fuera por la condición de presidente del Gobierno de su marido".

También ha advertido el hecho de que el hermano de Sánchez multiplicara su patrimonio."No es normal y Sánchez pretende normalizar la utilización de dependencias de organismos institucionales para uso privado". "No se puede normalizar la relación consolidada que tiene el sanchismo con la corrupción. Sánchez rebaja la corrupción, la encubre si de ello depende su estancia en La Moncloa", ha denunciado.

Por contra, ha dicho, que "tenemos un presidente del Gobierno asediado" mientras se el acumulan los casos de corrupción y, el PP ha garantizado que "no dejaremos de preguntar". El país tiene un importante problema y queremos volver a solicitar la "comparecencia urgente" del presidente del Gobierno.

"¿Por qué lo llamó amor cuando quería decir corrupción?, se ha preguntado Sémper en referencia a los cinco días de "reflexión" que se tomó Pedro Sánchez tras dirigir una misiva a la ciudadanía. Y es que para los populares la comparecencia sobre "regeneración democrática" que hará Sánchez el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados no será otra cosa que un intento de atacar a los medios de comunicación por publicar información comprometida contra él. "Nos convoca para señalar a otros. Es una maquinaria del fango que desprende un hedor insoportable".

El PP no descarta nada para desvelar la verdad pero, de inicio el PP reclama explicaciones y por tanto respuestas del presidente del Gobierno. "No salgo de mi asombro". "Hasta seis veces con Begoña Gómez y hasta dos con Sánchez se reunieron con el empresario Barrabés".

Inmigración ilegal

Sobre la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que ha registrado el PSOE con Sumar, el PP insiste en reclamar un plan de inmigración y critica que hoy, deprisa y corriendo, haya planteado a través de una proposición de Ley la entrega al Gobierno de todo el poder para el reparto de los menores migrantes entre las autonomías. Considera que "lo que quiere es repartir culpas y responsabilidades y así no se soluciona nada". En cuanto a la posición del PP, reclama que el Ejecutivo declare la emergencia migratoria, recursos para las comunidades, que se implique en la gestión de los menores no acompañados, mayor control de nuestras fronteras, que negocie con la UE para que los socios europeos se impliquen también y un plan nacional de inmigración, y que se impliquen también los países de origen. En resumen; herramientas para afrontar este fenómeno con "responsabilidad".

También reclaman al presidente del Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes Autonómicos de carácter "urgente" donde puedan compartir las circunstancias en las que desarrollan sus políticas y los recursos que necesitan para poder llevar a cabo estas políticas con "garantías humanitarias". "No solo hay que proporcionarles una cama sino un itinerario vital y que puedan hacerlo con garantías". Sémper considera que la proposición de Ley es "poco serio" aunque ha indicado que cuando la presenten la analizarán. Aun así son muy críticos con la ausencia de ley de extranjería del Ejecutivo.

Asimismo, el portavoz del PP ha advertido de que una mala política migratoria puede provocar un "efecto llamada". "Es una inmoralidad lo que está haciendo este Gobierno en política migratoria" y considera que puede estar condicionado por las políticas migratorias de Junts y ERC.

Consejo de Política Fiscal

En cuanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera el PP teme que sea la previa de la "compra" de la investidura de Salvador Illa. "Mientras Marta Rovira ha llegado a España para exigir la independencia fiscal, el PP exigirá una financiación que promueva la equidad y frenar la desigualdad entre los españoles". Los populares seguirán insistiendo en el "respeto" a las comunidades autónomas con "rigor, seriedad" y "este Consejo de Política Fiscal no puede ser para establecer un modelo desigual para blindar el sillón de Sánchez y la investidura de Illa". El PP ha solicitado en el orden del día que se incluya a más comunidades autónomas para sacar adelante la participación real de todas las comunidades. "Las autonomías del PP seguirán actuando con la responsabilidad que le falta al Gobierno y serán el mejor dique de contención contra la desigualdad".