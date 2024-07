La UCO registra la Diputación de Badajoz por el caso del hermano de Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) ha registrado a primera hora de esta mañana las dependencias de la Diputación de Badajoz en busca de documentación sobre la relación laboral que mantiene con David 'Azagra' Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, que es el coordinador de actividades del conservatorios que dependen de la institución provincial, según ha adelantado RTVE.

La actuación de esta unidad de la Guardia Civil parte de una diligencia ordenada por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que incoó una investigación el pasado mes de junio en torno al trabajo del hermano de Pedro Sánchez por delitos contra la Administración Pública, de fraude fiscal, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Ya había reclamado la magistrada que se le remitiese el contrato laboral de David Sánchez.

Una investigación afecta también al presidente socialista de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo; al jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Alejandro José Cardenal. Las diligencias previas comenzaron después de que el Juzgado admitiese a trámite una querella presentada por el sindicato Manos Limpias.

Como ya informó LA RAZÓN, en la denuncia se recoge que el único hermano de Pedro Sánchez comenzó a desempeñarse en este "régimen laboral de alta dirección" dependiente de del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en julio de 2017. Formalmente ganó como el "candidato más idóneo" a los otros diez aspirantes con los que rivalizaba por "la preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora" y su "contestación a las preguntas que se le formularon en la entrevista".

Manos Limpias llevó a los tribunales el hecho de que el hermano músico del mandatario español no haya ejercido la dirección de la orquesta sinfónico del Conservatorio Superior de Música pacense, pese a que está -aseguran- entre sus funciones. De igual forma, la circunstancia, publicada por dos digitales, de que no acude presencialmente a su puesto de trabajo regularmente, pese a que no tiene autorizado el teletrabajo.

*Estamos ampliando esta información*