Barrabés dice al juez que se reunió con Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Moncloa

Juan Carlos Barrabés -el empresario avalado por Begoña Gómez en adjudicaciones públicas- ha asegurado al juez que se reunió hasta en ocho ocasiones con la esposa del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, en dos de cuyos encuentros estuvo presente el propio Pedro Sánchez, para tratar temas de "innovación". Según fuentes jurídicas, en su comparecencia como testigo el empresario que impulsó el máster de Begoña Gómez y a quien esta avaló por escrito en sendas adjudicaciones públicas, ha explicado que la mujer del jefe del Ejecutivo también acudió a su despacho en multitud de ocasiones.

El testigo, que finalmente ha declarado por videoconferencia desde su domicilio -así lo solicitó el pasado viernes después de que el juez Juan Carlos Peinado le citase de forma presencial tras comprobar que había sido dado de alta en el 12 de Octubre, donde estaba ingresado-, ha afirmado no recordar las fechas de esos encuentros. Sí ha explicado que en uno de ellos, al que asistió Pedro Sánchez y una tercera persona, supuestamente un estilista, el jefe del Ejecutivo recibió una llamada y tuvo que ausentarse. A todos esos encuentros, apuntan las fuentes consultadas, habría acudido convocado por la propia Begoña Gómez, quien según explicó al juez el pasado día el rector de la Universidad Complutense, también le citó en La Moncloa para proponerle poner en marcha un máster.

Las acusaciones populares -Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento Regeneración Política de España- han tildado de "evasivo" su testimonio, y han hecho hincapié en que en varias ocasiones ha dicho que "se había enterado por la prensa" de los hechos sobre los que ha sido interrogado. De hecho, ha asegurado "no saber nada" de la cátedra de Begoña Gómez sobre Transformación Social Competitiva que él mismo habría impulsado.

Respecto a las cartas de recomendación de Begoña Gómez en dos adjudicaciones de contratos públicos por parte de Red.es -que ahora investiga la Fiscalía Europea-, Barrabés ha afirmado no recordar que pidieran a la esposa del presidente del Gobierno que avalara a su empresa, Innova Text. Tampoco sabe nada, según las fuentes consultadas, del software desarrollado por la empresa de Begoña Gómez en el marco de su máster.

Fue ella, ha señalado, la que se presentó y le ofreció dar unas clases en el máster de la Universidad Complutense pese a que, según ha reconocido, no tiene ninguna titulación. El instructor le ha insistido hasta en tres ocasiones, aunque sin éxito, en que aclarara si cobró de la universidad por esas clases.

Antes que el empresario aragonés ha comparecido, también como testigo, Luis Martín Bernardos, expresidente del Grupo Barrabés y hasta 2022 administrador de Innova Text, que ha explicado -según fuentes jurídicas- que se reunió con Begoña Gómez "cinco o seis veces" para el proyecto de plataforma para pymes, que ha calificado de "buena idea". El testigo ha matizado que la esposa del presidente del Gobierno "no quería cobrar a las pymes" por esta herramienta y él le hizo ver que era mejor cobrarles, por lo que al final esa colaboración para este proyecto no fructificó.

Asimismo, Martín Bernardos se ha referido a los cursos que impartió en el máster de la Universidad Complutense que codirigía Begoña Gómez, quien según ha dicho "quería asegurarse de la calidad" de los cursos y le propuso dar clases, como finalmente hizo entre 2020 y 2022 (treinta horas lectivas en total). Aunque según ha matizado, nunca figuró formalmente como profesor del máster.

El testigo ha explicado que está enemistado con Barrabés desde 2022, cuando fue despedido acusado de querer apropiarse de clientela de la empresa de Barrabés a través de una sociedad que había creado con el mismo objeto. Según ha afirmado, intentaron destruirle y arruinarle. "Me arruinaron, pero no me han destruido", ha dicho.

Y respecto a los contratos con el Ayuntamiento de Madrid que investiga el juez, Martín Bernardos ha asegurado, según fuentes jurídicas, que el contrato con La Nave se adjudicó con Más Madrid en el Consistorio aunque posteriormente se renovó ya con el PP al frente del Ayuntamiento.

[Barrabés impulsó el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense -y que según explicó al juez el rector Joaquín Goyache le planteó la esposa de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa tras solicitarle una reunión- y su empresa, Innova Next, fue avalada por escrito por la investigada en sendas adjudicaciones públicas que ahora investiga la Fiscalía Europea por haberse financiado con fondos comunitarios.

Pero el juez Peinado investiga además otras seis adjudicaciones a la empresa de Barrabés por parte de Red.es, organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, el magistrado indaga en la posible influencia que pudo ejercer Begoña Gómez en el rescate de Globalia en función de sus contactos con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, y el empresario Víctor de Aldama, comisionista de la "trama Koldo", unos vínculos que la Audiencia Provincial de Madrid tachó de meras conjeturas en la resolución en la que avaló que la investigación judicial siguiera adelante, desoyendo las peticiones de archivo de la Fiscalía.

Las quejas de Begoña Gómez

Ante las quejas de la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, Peinado replicó al letrado que investiga a Begoña Gómez por "todos los hechos, actos, comportamientos y conductas" que ha llevado a cabo en el marco de sus vínculos con Barrabés "desde que su esposo es presidente del Gobierno", aunque limitados "a aquellos que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias. No obstante, también aludía a "nuevos hechos que pudieran ser merecedores de ser investigados" incluidos en una segunda denuncia de Hazte Oír, una de las cinco acusaciones populares.

Tanto el abogado de la investigada como la Fiscalía han recurrido esa resolución, al considerar que no precisa los hechos que se imputan a Begoña Gómez, una inconcreción que según su letrado abre la puerta a una investigación prospectiva de corte inquisitorial.

El instructor tuvo que cancelar una primera citación de Barrabés por motivos de salud, y tras escuchar el dictamen de un facultativo sobre su estado de salud, acordó citar a declarar al empresario por videoconferencia desde el hospital 12 de Octubre, donde se encontraba ingresado. Peinado decidió practicar la comparecencia como prueba preconstituida, con plena validez por tanto en caso de que más adelante el empresario no estuviera en condiciones de declarar o hubiese fallecido, y determinó que la esposa de Pedro Sánchez debía estar presente en el juzgado durante el interrogatorio.

Pero finalmente, y tras comprobar la semana pasada que Barrabés ya había sido dado de alta, el magistrado optó por emplazarle hoy mismo personalmente en los juzgados de Plaza de Castilla, eximiendo ya a Begoña Gómez de acudir de nuevo a la sede judicial, a la que en todo caso deberá regresar el próximo viernes para declarar como investigada después de que el pasado día 5 su comparecencia se aplazase por no tener conocimiento su abogado de la denuncia presentada por Hazte Oír, y sobre la que también pretendía preguntarle Peinado.