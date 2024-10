El alcalde de León acusa a Ferraz y a Santos Cerdán de "jugar sucio" con Tudanca

El pasado viernes, Ferraz decidía dar al traste con las primarias previstas por el PSOE de Castilla y León. Una decisión unilateral que, pese a los argumentos esgrimidos, no convenció al secretario general de los socialistas en esta comunidad autónoma, Luis Tudanca. Tanto es así que, a través de un comunicado, quiso dejar claro que acataba la decisión pero no la compartía, ya que "se ha impedido ejercer la voz a la militancia".

Sobra decir que esta polémica decisión ha provocado un cisma dentro de las filas socialistas, entre aquellos que se postulan junto a Tudanca y quienes defiende la postura adoptada desde Ferraz. El último en sumarse a este "debate" ha sido el alcalde de León, José Antonio Díez, quien ha acusado directamente al secretario de organización federal, Santos Cerdán, de "jugar sucio".

Así lo ha manifestado en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, donde ha admitido no ser un fiel seguidor de las directrices del PSOE, como es el caso que nos ocupa. A su juicio, en esta ocasión "se han utilizado de una manera torticera e interpretativa los estatutos federales del partido". Porque el argumentario de Ferraz se basa en que los procesos congresuales autonómicos deben celebrarse tras el 41º Congreso Federal que tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla.

Pero en este punto, el regidor leonés recuerda que hace cuatro años, Tudanca ya acudió al Congreso Federal del PSOE como secretario general del partido en Castilla y León y "los estatutos eran los mismos que hay ahora en vigor". De aquí que se pregunte, "por qué hoy no se puede y ayer sí".

Por todo ello, considera que todo este caos responde a "una forma de jugar sucio por parte del secretario de organización federal, Santos Cerdán, a quien yo mismo he sufrido en mis propias carnes", en referencia a las presiones que sufrió para que abandonara su candidatura a la Alcaldía de León.

Estrategia de Ferraz: relevar a Tudanca

Pero, ¿y si todo esto no fuese más que una estrategia de Ferraz para ganar tiempo y buscar un candidato que le haga sombra al propio Tudanca? Eso es precisamente lo que piensan los socialistas de Castilla y León, quienes no descartan que la dirección nacional de su partido esté buscando un candidato alternativo para que cuando Pedro Sánchez sea reelegido como secretario general del PSOE se produzca el cambio.

"Llevamos meses escuchando posibles alternativas a Luis Tudanca: ex alcaldes, secretarios de Estado y distintas opciones que no han dado ningún paso hacia delante", ha señalado Díez, no sin antes dejar claro que "nadie dará un paso adelante para competir con Tudanca". Y es que, el alcalde de León confía en la lealtad de los militantes: "Sabemos cuándo se ataca a algún compañero de manera despiadada, sin argumentos, solo por los intereses de unos pocos". En este sentido, Díez duda de que "vaya a existir una alternativa real que pueda plantar cara de forma real a Luis Tudanca en Castilla y León".