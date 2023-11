El periodista y politólogo Álvaro Barco ha compartido una experiencia reveladora en relación con el Bono Cultural Joven, una iniciativa impulsada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que otorga 400 euros a los jóvenes que cumplen 18 años.

Álvaro Barco expuso su vivencia en el Parque Sur, donde un joven de 18 años le ofreció un descuento con el bono cultural, ya que aún le quedaban 50€ y no planeaba gastarlos en videojuegos.

"Me acaba de pasar en el GAME. Estoy en el GAME, se me acerca un chico de 18 años y me dice 'Oye, perdona, que sepas que tengo aún 50€ en el bono cultural joven y ya no me quiero comprar más videojuegos, entonces si te llevas algo, que sepas que te hago un descuento'", relató Barco.

El joven, antes de retirarse, exclamó, "¡Que viva el perro, Perrosánchez!".

Lo curioso de esta historia es que, en los comentarios de la publicación del periodista, varios usuarios compartieron experiencias similares, cuestionando la efectividad y utilidad del Bono Cultural Joven. Uno de ellos relató: "A mi pareja le pasó en El Corte Inglés. Estaba mirando la Play 5 y se le acercó un chaval diciendo que él la pagaba con el bono si le daba el dinero".

Estas experiencias sugieren un uso incorrecto de los fondos destinados a impulsar la cultura entre los jóvenes, llevando a cuestionamientos sobre la eficacia de la propuesta liderada por el Partido Socialista Obrero Español.