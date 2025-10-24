Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá la recuperación en su entorno familiar

"Ha recibido el alta hospitalaria y continuará su recuperación en el entorno familiar". Con entusiasmo y delicadeza, el equipo de abogados del exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, ha comunicado la salida del centro hospitalario de Tejero tras encontrarse en una situación de salud límite.

Con 93 años y una vida llena de peripecias, Antonio Tejero no dejará de disfrutar de sus personas más allegadas. Pasadas las 14:20 de la tarde y con la preocupación de los ciudadanos españoles que no han perdido detalle sobre el estado de salud de uno de los responsables del 23-F, se ha destinado un comunicado dirigido a los medios de comunicación y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. "Tras el desmentido inicial, nos complace informar de que D. Antonio Tejero Molina se encuentra en situación de estabilidad clínica", reza el mensaje con fecha del 24 de octubre de 2024.

Agradeciendo a los medios de comunicación la difusión del mensaje de manera responsable, debido a la importancia y la delicadeza de la situación, el equipo de abogados ha actualizado el estado de salud. Aunque el comunicado oficial haya sido firmado por el equipo de abogados de Antonio Tejero, la familia ha apoyado la difusión del mensaje. Se espera que en las próximas horas, el antiguo teniente coronel regrese a su domicilio acompañado de su entorno familiar.

El segundo comunicado sobre el estado de salud de Antonio Tejero

Derivado de las informaciones que oficializaron su muerte en el día de ayer, la familia de Tejero facilitó en exclusiva a LA RAZÓN un comunicado con el que actualizó el estado de salud, señalando que "había recibido los Sacramentos y la Bendición Papal rodeado de su familia".

Respecto a las informaciones señaladas, la familia con el respaldo de su equipo de abogados negaron de manera rotunda la muerte de Antonio Tejero, señalando que suponían un "profundo dolor y la injustificada perturbación tanto a él como a su entorno familiar y de amistades". De la misma manera se recordó la regulación vigente que recoge el derecho fundamental al honor y a la intimidad personal de los ciudadanos y de sus familiares.

Ahora, con la partida del hospital, Antonio Tejero, seguirá con su familia la recuperación fuera de los servicios médicos.