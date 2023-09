El PP espera que al acto contra la amnistía se sumen críticos del PSOE

El PP continúa con los preparativos para el gran acto que han convocado para este domingo en la plaza de Felipe II donde esperan que sea un gran éxito. Será un acto por la igualdad de todos los españoles, un "bien a preservar" en el que se fundamenta nuestro Estado democrático, "ahora en tela de juicio por las posibles cesiones de Sánchez a los independentistas". Por ello, el vicesecretario de cultura y sociedad abierta del PP, Borja Sémper ha apremiado hoy a Sánchez a que conteste si va a conceder la amnistía a los independentistas porque "acallaría ruido y despejaría dudas: "¿Sí o no"?, preguntó.

Sémper aseguró que, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "no va a haber ninguna duda" porque con él está asegurado que no habrá ley de amnistía, ni se celebrará ningún referéndum e Irene Montero no va a ser ministra de Igualdad -como ha puesto Podemos de requisito para la investidura de Sánchez-.

Los populares creen que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez está generando mucho ruido con el intento de imponer un relato contra el resultado de las urnas que desprestigia las instituciones: "Salvo lo que haga el PSOE de Sánchez, todo para ellos está mal". Por ello, Sémper ve "inauditas" las reacciones contra la investidura de Feijóo: "No aceptan el resultado electoral, el mandato de Rey ni la fecha elegida por la presidenta del Congreso". Aun así, reconoció que los populares saben que sacar adelante la investidura es muy difícil, pues les faltan cuatro diputados para la mayoría pero "la esperanza es lo último que se pierden". "Somos conscientes de que es muy complicado sacarla adelante, pero tratamos de cumplir con nuestra responsabilidad. Sumamos con los apoyos más de once millones de españoles, nos han votado más de ocho millones, tenemos un proyecto político que compartir. ¿La alternativa política cuál es? ¿Quedarse de brazos cruzados en casa? Vamos a cumplir con nuestro compromiso. No podemos ni queremos hacer otra cosa que cumplir con nuestra responsabilidad", dijo el vicesecretario de Cultura que reconoció que el día después de la investidura "habrá lecturas de ese resultado, pero no vamos a dejar tirados a quienes nos votaron" porque, apuntó que, la otra opción es la que quiere Sánchez, la de “altero la ley porque nos beneficia”.

Acto del domingo

Con respecto al acto del domingo Sémper destacó que será un "acto convencional de partido", como todos los que se han celebrado "toda la vida" que está abierto a quien quiera sumarse y que, además, será más fácil hacerlo "porque se realizará en la calle". El acto, en el que también participarán los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy,

"no hay nada excepcional en el acto, pero si en el fondo: estamos abordando una investidura y por lo que se juega este país. Tendrá mucho de defensa de la institucional, del estado de derecho. Por eso es excepcional, por el contenido del mismo". Los populares esperan y desean que se sigan sumando personas y no descartan tampoco que lo haga algún miembro del PSOE crítico con las políticas sanchistas.