Aragonès "doblega" a Sánchez antes de acudir al Senado para "trolear el PP"

"¿Qué quiere hacer? ¿Un nuevo estatuto? ¿Una reforma constitucional? ¿Un referéndum? Estoy dispuesto a contrastar propuestas y a resolver el conflicto de soberanía". De este modo plantaba cara hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la negativa del Gobierno de pactar una consulta independentista en Cataluña. Es más, ha insistido en que ERC ha puesto sobre la mesa la única propuesta que existe a día de hoy, por lo que la excusa de "no es posible" ya no tiene validez. "Será que no quieren hacerlo, no que no pueden hacerlo", ha explicado el líder republicano, no sin antes recordar que desde el Ejecutivo también renegaron de la amnistía, alegaron que no era viable y ahora se está tramitando.

Porque al final, ha matizado Aragonès en una entrevista en la Cadena Ser, "todo es cuestión de voluntad política", por no hablar de que Pedro Sánchez "tiene un compromiso firmado". Por ello, ante el portazo del Ejecutivo, su respuesta ha sido tajante: "Cuando te sientas a negociar, debes presentar propuestas y la nuestra encaja perfectamente en el ordenamiento jurídico".

Por otra parte, el presidente de la Generalitat ha confirmado que asistirá a la cumbre de presidentes autonómicos que tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril en el Senado. Cita que versará sobre la amnistía y a la que pretende acudir para "trolear al PP". Porque, a su juicio, está en la obligación de defender la amnistía en todos lados, aunque sea "en territorio hostil" y en una Cámara "presidida por el PP".

Su objetivo no es otro que romper los esquemas a los populares y evitar que el debate sobre la amnistía se convierta en un "aquelarre contra el Gobierno". Además, confiesa que "como demócrata, trolear el PP siempre apetece, porque no les gusta escuchar lo que decimos. Les incomoda".

Cataluña, soberana fiscalmente

Ya con la vista puesta en los próximos comicios del 12 de mayo, el presidente catalán ha cargado contra el PSOE y Junts por no hablar de la "cuota de solidaridad" o el desequilibrio entre los ingresos del gobierno y el de las Comunidades Autónomas. En este sentido, ha reiterado que Cataluña debería recaudar todos los impuestos, ya que " podría ser soberana fiscalmente". Exige un nuevo modelo de financiación para los catalanes y anima al resto de autonomías a negociar la denominada "cuota de solidaridad".

Sobre su labor al frente de la Generalitat, Aragonès se muestra satisfecho, aunque considera que "se perdió una gran oportunidad con los Presupuestos y era una irresponsabilidad continuar". En sus propias palabras, tras no sacar adelante las cuentas catalanas, "lo más honesto era la convocatoria de elecciones y hacerlo el primer domingo que era posible, sin cálculos electorales".

En este punto, ha cargado duramente contra los socios de Yolanda Díaz, los Comuns, a los que acusa de haber marcado "un perfil muy ideológico y electoral a un alto coste, porque los recursos complementarios que se preveían para educación, cultura o la lengua... se han perdido". Sobre un posible gobierno de la mano de Junts y Carles Puigdemont se muestra tajante: "Yo me presento para ser presidente de la Generalitat de nuevo y depender al mínimo de otras formaciones políticas que no han demostrado responsabilidades en el momento que era necesario".

También ha tenido palabras para su máximo oponente, el socialista Salvador Illa, "que dice que no a todo: el ingreso mínimo vital, el traspaso de Cercanías, el referéndum...". Así, acusa al líder del PSC de considerar a los catalanes por debajo del resto de ciudadanos del Estado, pese a ser los terceros en aportar y los decimocuartos al recibir. "Que Catalunya pueda tener más recursos no va en detrimento de otras comunidades autónomas, pero existe un claro desequilibrio entre el dinero que aportan las CCAA al gobierno del Estado y el que reciben", ha zanjado Aragonès.