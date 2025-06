Un audio de Koldo desvela un supuesto "recado" de Pedro Sánchez: "Me pidió cosas a través de Jose (Ábalos). Las hice y he desaparecido"

Las conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelan el grado de confianza que ambos mantuvieron desde que Pedro Sánchez ganara las primarias del partido en 2014. Tanto es así que en uno de los audios analizados por los agentes, el exasesor de Ábalos confirma que Pedro Sánchez le encargó unas gestiones (sin desvelar) a qué se refiere y que éste las hizo y desapareció. Además, también reveló que la cúpula del PSOE sabía que la Guardia Civil preparaba su detención.

"Yo sé que se llegó al Presidente, porque (Ininteligible) porque yo quise que llegara. Lo que, lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses… yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él, porque él me pidió unas cosas (Ininteligible) a través de Jose (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema", le dijo a Santos Cerdán, según se desprende del informe policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Santos Cerdán insinuó que sabían de la imputación de Koldo La Razón

Aunque no desvela qué gestiones habría llevado a cabo para el presidente del Gobierno, sí da a entender que el "número tres" del PSOE las conocía. "Yo sé que también, tú me felicitaste a mí", expuso. En la conversación, Koldo le confiesa que sabía de antemano que la Guardia Civil le investigaba (no solo a él, sino también al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa) por los contratos con las mascarillas, y añadió que Pedro Sánchez le quería "muerto".

Koldo a la UCO: "No jodas más de la cuenta"

"Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil", comienza diciéndole Santos Cerdán al exasesor de Ábalos, a lo que éste le responde afirmativamente y le deja entrever que la cúpula del PSOE estaba al tanto de las pesquisas secretas que entonces dirigía la Fiscalía Anticorrupción. "Bueno, te voy a comentar. Yo estuve... quien estuvo hablando con el presidente… le mandé el recado con un par de personas. Llegó a Óscar López, a Antonio Hernando", afirma.

A renglón seguido Koldo le relata que él descubrió que le estaba investigando la Guardia Civil y que se enteró por terceras personas de que Sánchez lo quería "muerto". "O sea, que me dijeron que en el parlamento europeo, sí, sí, estuvieron hablando con el Presidente y el Presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto", reza Koldo. No obstante, confesó a Santos Cerdán que el que hizo llegar al Gobierno su inminente detención fue él mismo.

Según le trasladó, "cazó" a la Guardia Civil haciéndole seguimientos. En una de esas maniobras, paró el coche y se dirigió al de dos agentes de la UCO que le seguían. "Pensé que eran del (ininteligible) que era lo que me preocupaba, pero son de UCO, no me preocupa en absoluto. Paré el coche, me bajé del coche y fui (Ininteligible) y le dije : 'No tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de las llaves y ya está".

"La Guardia Civil investigaba a Illa"

Tras ello se fue "directamente" al coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (Ininteligible) de Anticorrupción de Europa para conocer de primera mano en qué consistían las pesquisas. Según le reveló a Santos Cerdán, las mismas provenían de la compra de mascarillas, siendo, efectivamente, el motivo inicial por el que arrancó el caso Koldo. "Me senté con él y le dije (susurra) (Ininteligible) si necesitaban algo en concreto, yo te explico absolutamente todo", dijo.

Siempre según su relato, le dijo que se ofrecía a declarar lo que necesitara, pero que no iba a permitir las vigilancias. "No voy a permitir que me estén siguiendo, coja la escopeta de caza o coja el subfusil que tengo de asalto, que (Ininteligible) por él y (Ininteligible). No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables", asegura que le advirtió. Además, añadió que esta investigación por los contratos de pandemia alcanzó a casi 30 personas, entre ellas al entonces ministro Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.