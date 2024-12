Los barones del PP rebajan el órdago de Vox ante los Presupuestos y descartan un adelanto electoral en sus territorios

Vox ha vuelto a lanzar un órdago al PP en los territorios en los que gobiernan, después de haberse salido de cinco ejecutivos autonómicos. Los de Santiago Abascal condicionan el apoyo a las cuentas públicas en las comunidades donde su voto es necesario a un acuerdo entre el Gobierno y el PP en materia de inmigración.

Esta situación, de producirse, dejaría a los populares en una situaicón complicada en comunidades como Valencia, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Aragón y Murcia. Sin embargo, los barones populares descartan la posibilidad de adelantar elecciones, pese a que puedan o no aprobar los Presupuestos si no cuentan con el apoyo de Vox. Además, en la mayoría de ellas podrían prorrogar los presupuestos autonómicos.

La amenaza de Vox de tumbar los presupuestos autonómicos, es vista como una exageración en la mayoría de territorios. Así, rebajan el órdago varios de ellos. "Sería darse un hachazo en el pie", reconocía ayer un presidente autonómico del PP en los corrillos del Congreso tras la celebración del 46º aniversario de la Constitución. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de hecho, desveló que Vox "no se ha sentado" a hablar con su gobierno sobre los presupuestos. Criticó, también el intento de la dirección de Vox desde Madrid de decidir sobre los presupuestos de Castilla y León.

Por su parte, desde la dirección del PP, negó estar "preocupado" por la reacción de Vox y aseguran no sentarse "presionados" por las amenazas del partido de Santiago Abascal.

La relación entre los líderes del PP y Vox, Feijóo y Abascal se encuentra en "stand by" y, fuentes muy cercanas al presidente del PP aseguran que no han hablado en las útimas horas después del órdago de éstos últimos. Feijóo ya avisó de que "no antendería a chantajes de ningún tipo". De hecho, en el PP, se avisa de que es Vox quien corre más peligro en esta ecuación y recuerdan el caso de Rocío Monasterio, quien bloqueó en la Comunidad de Madrid los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en 2021 y ésta consiguió con la repetición electoral la mayoría absoluta. En el PP, además, critican la estrategia de Vox, que creen que pasa más por "hacer oposición" a Feijóo, en vez de a Sánchez. Ante eso, en el PP responden, "nosotros estamos centrados en echar a Sánchez".

Por otro lado, los populares votarán en contra de la reforma de la ley de Extanjería si el Gobierno opta por traerla de nuevo al Congreso solo con el cambio del artículo 35 de la citada ley para el reparto de menores. En el PP se remiten al acuerdo firmado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en septiembre y critican que el Gobierno, en su reunión de este jueves, no llevara ninguna propuesta para estudiar. Así, explican en el PP, que quien tiene que "moverse" es el Gobieno. El presidente del PP, en conversación informal con los periodistas, acusó al Gobierno de querer "diluir su responsabilidad" en la crisis migratoria ponieno en el foco a los presidentes autonómicos, la mayoría del PP. Además, Feijóo acusó al Gobierno de utilizar Canarias "como rehén para tratar de generar un problema al PP" con la migración.