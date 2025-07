Coalición Canaria da un ultimátum a Sánchez: "O plantea mañana una cuestión de confianza, o tomaremos una decisión"

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha dado un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hilo de su intervención de mañana en el Congreso de los Diputados, donde comparecerá durante el pleno demográfico para rendir cuentas sobre los presuntos casos de corrupción en el PSOE tras la entrada en prisión del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Durante una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', de Josep Cuní, la canaria ha asegurado que si Sánchez no se somete a una cuestión de confianza, la formación tendrá que tomar una decisión sobre su apoyo al actual Gobierno de coalición.

"Queremos una cuestión de confianza y saber si el presidente cuenta con los apoyos necesarios para resolver los problemas de los ciudadanos", ha asegurado Valido, que ha rematado añadiendo que desde la formación lo van a pedir "explícitamente".

"Si el presidente no plantea la cuestión de confianza y no hay posibilidad de avanzar porque no hay posibilidad de Presupuestos, pues la organización tomará una decisión definitiva", ha aseverado con contundencia durante su entrevista.

No obstante, la canaria ha explicado que primero quiere escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez ante la Cámara, aunque ha sido cara al asegurar que, sean cuales sean, la formación seguirá exigiendo que se someta a la confianza del Parlamento.

El socio de Gobierno no ve otra salida

La portavoz parlamentaria de los nacionalistas canarios ha explicado que la exigencia es un 'sine qua non' para que la formación siga apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. "No vemos otra salida. No vemos normal que un Gobierno se mantenga porque sí. Ninguno de los argumentos que se plantean parece sensato", ha explicado.

"Creemos que en la situación actual, con todo lo que estamos conociendo, la gobernabilidad está en cuestión. Nosotros no podemos seguir avanzando en una Legislatura sin Presupuestos o viendo como caen medidas porque no se cuenta con los apoyos necesarios. ¿Se puede gobernar en estas circunstancias?", ha concluído Valido.