El PP busca "desenmascar" los datos "reales" del mercado laboral en el Congreso

Las estadísticas del mercado laboral han quedado alteradas con la reforma impulsada por Yolanda Díaz en diciembre de 2021 (convalidada en febrero de 2022) ya que se prohibieron los contratos por obra y servicio y eso condujo a una abrupta reducción de los contratos temporales (que han pasado de representar el 90% de media mensual a casi el 50%) y un aumento de los contratos indefinidos gracias a los fijos-discontinuos. Esta modalidad de contrato, además, impide ver el desempleo real porque los trabajadores se pueden encontrar sin actividad en un momento determinado (sin sueldo y sin cotizar), pero no contar como parados, tal y como denuncia el PP.

Por ello, los populares llevan al próximo pleno en el Congreso una proposición no de ley (no es vinculante, pero sí permite generar debate y ver la posición de cada grupo en torno a esta cuestión para después presionar) para instar al Gobierno a «adaptar y actualizar» las estadísticas de empleo a la realidad del mercado laboral. Ya es la segunda vez en poco más de medio año que el partido de Alberto Núñez Feijóo plantea esta iniciativa ante el caso omiso del Gobierno y se impulsa después de que el propio PP haya logrado, a través de una respuesta parlamentaria, desvelar el número de fijos-discontinuos que estaban inactivos: 443.078 personas sin sueldo y sin cotizar estaban sin contabilizar como parados.

Por ello, en la pnl que se debate este martes, el PP quiere «mayor transparencia» y adaptar la información estadística a la realidad del mercado laboral «implementando medidas alternativas que reflejen el desempleo real». En este sentido, los populares exigen «clarificar» el tratamiento estadístico de los trabajadores fijos-discontinuos y actualizar estos datos desde la entrada en vigor de la reforma laboral y «elaborar un indicador complementario» que compare, junto con el paro registrado, el paro efectivo. Asimismo, piden que se adopte «cualesquiera otras medidas que de manera eficaz contribuyan a fomentar la transparencia y a reflejar la realidad de nuestro mercado de trabajo y de los trabajadores que lo conforman teniendo en cuenta su diversidad y las distintas modalidades laborales».

Los populares también se hacen eco de las demandas de la AIREF y reclaman incluir en las estadísticas la medición de otros conceptos relevantes, como aquellas personas que no buscan empleo, pero les gustaría participar en el mercado laboral; el detalle de inactivos desanimados que no participan en la búsqueda de empleo porque piensan que no van a encontrar trabajo o por otros motivos, pero realmente desean trabajar; subempleados, aquellos que trabajan pocas horas de manera involuntaria porque no encuentran un empleo a tiempo completo; o, el detalle de trabajadores en ERTE.

Los populares sostienen que los «cambios en los registros de los contratos están alterando la objetividad estadística», algo que también afirman BBVA Research y FEDEA, el Banco de España o Randstad Research, según recoge la pnl. «A estas prestigiosas entidades se ha sumado recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al advertir de que los datos de paro no se corresponden con la realidad», señala la iniciativa del PP en la exposición de motivos. «El organismo asegura que los cambios que se han producido en el mercado de trabajo y en los tipos de empleo, con trabajos de menos horas e intermitentes, hacen que la tasa de paro que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA) sea cada vez menos representativa», añade.