Una candidata a vocal del CGPJ pide revisar el acceso a la carrera judicial para que refleje "la plurinacionalidad del Estado español"

Los juristas candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para desbloquear, cinco años y medio después, la renovación del órgano de gobierno de los jueces- han defendido en el Congreso su independencia. Los aspirantes se han pronunciado además sobre los nombramientos pendientes (casi un centenar), el modelo de acceso a la carrera judicial, el uso de lenguas cooficiales en los procesos judiciales, la autonomía de la Fiscalía y la protección a las víctimas, entre otras cuestiones. Una de las candidatas a vocal suplente, Marta Bueno, profesora de Historia del Derecho en la Universidad de Barcelona, ha apostado por "revisar" el sistema de acceso a la carrera judicial porque los jueces, ha dicho, "tendrían que reflejar" la "plurinacionalidad que caracteriza al Estado español". El representante de Vox, ha abandonado la comisión tras su primera intervención tras desmarcarse del que ha denominado "espurio y deshonesto" pacto entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ. También ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos han decidido no intervenir en la valoración de los candidatos, aunque el representante del partido de Carles Puigdemont tras arremeter contra los jueces.

José Luis Costa Pillado, presidente del Consejo Consultivo de Galicia, el primero en comparecer ante la comisión de nombramientos de la Cámara Baja, ha defendido que su actuación en el CGPJ no estará condicionada por haber sido propuesto tras el pacto entre el PSOE y el PP. "No me siento tributario de los grupos que me han propuesto". ha subrayado. "A mí no me van a doblegar después de más de 45 años dedicado a esta profesión", ha hecho hincapié. Según ha señalado, actuará en todo caso de acuerdo con su conciencia y la obligación de "velar por la independencia de los jueces".

A preguntas del portavoz de Sumar, Enrique Santiago -que ha criticado a los jueces que se han mostrado en contra de la Ley de Amnistía y le ha instado a posicionarse sobre si tendrían que haber sido expedientados por el CGPJ-, Costa Pillado ha defendido que "lo que configura la independencia de los miembros del Poder Judicial es estar sometidos únicamente al imperio de la ley" y ha dejado claro que el Consejo tiene que intervenir ante "cualquier intento de inmiscuirse en las labores judiciales".

Para el candidato a vocal, el CGPJ no debe entrar a "censurar las resoluciones judiciales" ni tampoco, "salvo en el terreno disciplinario, la actuación de diversos jueces". "Hay situaciones que pueden ser aberrantes que la Justicia tiene mecanismos para atajar", ha afirmado.

Por su parte, Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional, ha apostado por fomentar "el uso de las diferentes lenguas del Estado en los procesos judiciales" y por la creación de una comisión en el CGPJ para abordar "el estudio de asuntos de memoria democrática y derechos humanos".

Queralt, propuesta por el PSOE, ha afirmado que el CGPJ "deberá hacer frente al desprestigio de la institución generado por la falta de renovación de sus miembros, que además ha contaminado el debate sobre el funcionamiento de la Justicia como servicio público".

La candidata a vocal considera que existe "una percepción de politización de la Justicia que no se ajusta a la realidad" y ha abogado por que en el nuevo Consejo prime "la voluntad de diálogo y de acuerdo" para intentar "devolver a este órgano su papel y prestigio" para que pueda ejercer "su papel de garante de la independencia judicial".

Al igual que Costa Pillado, ha reivindicado su independencia, que no considera mermada "por estar incluida en un listado de personas en el que hay grandes profesionales del derecho" y en el que, ha subrayado, se siente "muy cómoda". "Mi elección viene marcada por un currículum y no pone en duda mi rigor académico", se ha reivindicado

Queralt ha llamado la atención sobre el hecho de que mientras la mayoría de miembros de la carrera son mujeres, en la cúpula judicial "hay una perpetuación de los roles de género incluso en la elección de las presidentas" en la medida en que -ha argumentado- "el ámbito en el que hay más presidentas de Sala es en lo Social, y no creo que sea casualidad".

La futura vocal ha abordado también el modelo de acceso a la carrera. "Todavía hoy, en general, la estadística demuestra que los jueces provienen de clases medias. El mérito y la capacidad a veces también debe ser impulsado desde las bases", ha defendido.

Al casi centenar de nombramientos pendientes se ha referido otra de las candidatas a vocales, Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria. "Hay mucho trabajo por delante", ha comentado respecto al perfil de los candidatos para las plazas vacantes, apostando por "fijar criterios objetivos y acudir con mucha voluntad de consenso".

Fiscal desde hace casi 40 años, Jiménez ha dicho que le gustaría contribuir a "fortalecer la independencia judicial", que juzga "absolutamente indispensable porque está ligada al nivel de calidad democrática", y a "mejorar el prestigio de la institución". Asimismo, se propone buscar una "mayor cercanía" con jueces y magistrados tras "la dura etapa que ha pasado el CGPJ", que según su opinión ha hecho que los miembros de la carrera sientan el Consejo "un tanto alejado".

El representante de Junts, Josep Maria Cruset, ha aprovechado el turno de preguntas de los portavoces de los grupos para, además de desmarcarse del acuerdo entre el PSOE y el PP, censurar que "un país en el que los jueces hacen de políticos no es un país justo ni democrático". "Debe desaparecer la Audiencia Nacional, que hagan limpieza y aparten a los jueces ultra y dejen de elegir a dedo a los fiscales", ha defendido ante el silencio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Los catalanes iremos avanzando hacia un Estado moderno y una Justicia independiente", ha concluido su intervención.

La candidata a vocal se ha mostrado partidaria de atribuir la instrucción a la Fiscalía, "pero no a cualquier precio ni sin una previa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", al que se necesita -según defiende- "dar un giro" porque "no hay una autonomía suficiente, y no solo por la designación del fiscal general, sino por una autonomía presupuestaria que no tenemos". "Si no hay mayor autonomía, difícilmente vamos a poder asumir la instrucción porque los ciudadanos no van a tener la confianza suficiente", ha afirmado.

La expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Inés Herreros, especialista en derechos humanos y violencia de généro, es otra de las futuras vocales que se convertirá en vocal del CGPJ por el turno de juristas. Exvocal del Consejo Fiscal, Herreros ha afirmado que esa experiencia le servirá en su paso por el Consejo General del Poder Judicial.

Ante la comisión también han comparecido los candidatos a vocales suplentes. Entre ellos, la profesora de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona Marta Bueno, quien ha defendido que los jueces "tendrían que reflejar" la "pluralidad" y "diversidad" de la sociedad, y en particular "la plurinacionalidad que caracteriza al Estado español", tras señalar que mientras Andalucía está a la cabeza en las promociones de jueces, "Cataluña está en la cola con muchísima distancia".

"El Consejo va a tener que hacer algo para animar esas vocaciones", ha resaltado. "Ya se están haciendo cosas, becando con muchísima dotación económica la formación de los futuros jueces", ha añadido antes de proponer "revisar el propio acceso a la carrera judicial", haciendo hincapié en que la formación que reciben "no ha cambiado nada desde el siglo XIII, se busca que el estudiante memorice y repita sin más aquello que le transmite el profesor". Algo que, ha puesto de relieve, "estamos ya poniendo en cuestión en la facultad", por lo que cree que el CGPJ "también debería de hacer una revisión".

También candidato a vocal suplente, el exvocal del CGPJ Antonio Dorado se ha mostrado partidario de dar mayor participación a los jueces en la elección de los doce vocales de procedencia judicial, una reforma legislativa que será uno de los principales cometidos del nuevo Consejo. "¿Por qué vuelvo al Consejo?", se ha preguntado en voz alta. "Desde ahí se puede trabajar mucho por la modernización de la Justicia".

Otro de los aspirantes a vocal suplente, José Luis González Cussac, profesor de Derecho Penal, ha calificado de "obsoleto" el funcionamiento diario de los órganos jurisdiccionales en materia tecnológica. "Para mí sería una de las prioridades absolutas de funcionamiento". El candidato ha afirmado que el Poder Judicial "no conoce bien el funcionamiento" de los servicios de Inteligencia. "Hay que acercarlos porque es necesario que se conozcan", ha defendido.