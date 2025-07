Sánchez confirma que se reunirá con Puigdemont e intentará convencerle para que apoye los Presupuestos Generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un importante anuncio durante su comparecencia en La Moncloa en la que ha hecho balance del curso político que acaba, donde ha tendido la mano al expresidente catalán, Carles Puigdemont, para mantener un encuentro en un futuro que se prevé próximo.

En este sentido, Sánchez ha asegurado que se reunirá "con todos los interlocutores" para conseguir sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, que serán "mejores desde el punto de vista social", después de que, un año más, el Ejecutivo no haya logrado sacar adelante las cuentas públicas para este 2025.

Tras ser interrogado sobre un posible reencuentro con el expresidente catalán, prófugo de la Justicia española desde 2017, Pedro Sánchez ha sido claro al reiterar que se encontrará "con todos los interlocutores" de las diferentes formaciones para intentar "persuadirlos" y que apoyen las cuentas públicas.

Por este motivo, el presidente del Ejecutivo ha señalado que la Ley de Amnistía es para "superar" la situación vivida durante el proceso independentista catalán de 2017, cuando en octubre de ese mismo año Puigdemont declaró unilateralmente la independencia de Cataluña y, acto seguido, emprendió su huida a Bruselas.

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez RONALD WITTEK EFE/EPA

"Este es un país que mira hacia adelante al año 2027, y no al año 2017, y, por tanto, me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", ha indicado el presidente durante la rueda de prensa, dejando la puerta abierta a un posible encuentro con el presidente de Junts per Catalunya.

Finalmente, Sánchez se ha mostrado satisfecho con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a la que ha calificado como "una de las principales leyes de esta Legislatura" pues, sin ella, no habría obtenido el apoyo del independentismo catalán para su investidura. "Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para un país que trabaja por el reencuentro y la convivencia entre los pueblos de España", ha esgrimido.