Carlos Mazón sobre la amenaza de ruptura de Vox: "No temo por la estabilidad de mi gobierno. Sería una gran sorpresa"

Mazón, que gobierna en la Comunidad Valenciana en coalición con Vox, ha asegurado que no teme por la estabilidad de su gobierno que va más allá del reparto migratorio. Unas palabras que se producen después de que Santiago Abascal asegurara que dará por rotos los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de menores migrantes no acompañados. El presidente de la Generalitat Valenciana rechaza vincular, como sí hace su compañero de gobierno, inmigración con violación o inseguridad, pero reconoce que ninguno de los ayuntamientos valencianos se está ofreciendo a acoger más menores. Sobre el debate de la financiación singular para Cataluña, es claro: "El PSOE se está cargando la progresividad y la solidaridad".

Santiago González: Vox ya ha amenazado con dejar los gobiernos que comparte con el PP. ¿Teme una salida de Vox? ¿Volvería a pactar con ellos?

Carlos Mazón: No temo por la estabilidad del Gobierno y de la Comunidad Valenciana y es algo que tendría que explicar quien diera la sorpresa. Tenemos posturas distintas y hemos puesto encima del Gobierno lo que nos une. No me parece que afecte a la estabilidad porque tenemos una agenda clara: bajar la lista de espera de la Sanidad, de la dependencia... No sé si el roce hace el cariño, pero no temo por la estabilidad de mi gobierno por lo que estamos haciendo y lo que estamos mejorando. Sería una gran sorpresa para mí, no lo entendería, y no sería el único que no lo entendería.

S. G.: ¿Qué haría por arreglar este problema de la inmigración? ¿Cuál sería la solución que puede aportar?

C. M.: El asunto de inmigración no es solo de actualidad, sino que, con lo de los menores no acompañados, sería portada todos los días. Es falso que en la Conferencia Sectorial de Tenerife de hoy se vayan a repartir esos 6.000 menores, porque no viene en el orden del día. Lo que viene es un acuerdo de 2022 donde todas las autonomías aceptaron un cupo, algunas haciendo un esfuerzo mayor; y es un acuerdo que ratifico porque es del año 2022. También vamos a recibir un texto de Ley que nos quiere traer el Gobierno y que han hecho con tal "sentido de Estado" que el texto nos lo enviaron ayer a las 18:00. ¿Por qué hay algunas comunidades que van a esa reunión con las enmiendas preparadas y el texto sabido? Y esas no son las del PP. ¿Es verdad que se va a poner en marcha un sistema que impida a las comunidades la capacidad de decisión, de aportar y de poder participar en el diagnóstico del problema de la posible solución? ¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno trata esto con esta ligereza y frivolidad? Es la búsqueda permanente del truco diario para intentar llamar facha al PP, cueste lo que cueste. Los problemas no se solucionan así.

Tenemos 317 plazas de menores en la Comunidad Valenciana y tenemos más de 400 menores migrantes. Llegan por pateras y el Gobierno también ha permitido que, cuando nos envían mayores migrantes, entre ellos, vienen menores no declarados y el Gobierno no los computa y no te da recursos; pero la Fiscalía se los pone a las comunidades y los tienes que recibir. Yo no voy a pasar ningún examen de solidaridad ante nadie, porque ya lo hemos pasado y tenemos matrícula de honor. Las comunidades podríamos tener la tentación de ser tan injustas y poco serias como está siendo el Gobierno de España. Yo esta tarde, podría llamar a los ayuntamientos socialistas y decirles que les mando lo que han acordado sus compañeros. Podría hacerlo, sin recursos y sin capacidad. ¿Quieren que hagamos eso? Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España: sin recursos y sin previo aviso.

Además, la Comunidad Valenciana está amenazada por la Fiscalía y por el Defensor del Pueblo valenciano por la masividad y tener mal atendidos a los que sí son mi competencia. ¿Voy a ser xenófobo por decir el colapso que tengo en mis centros? ¿Todo va a la comunidad autónoma? El Gobierno se borra, todo a la comunidad autónoma. Y, los que tenemos que pasar un examen de solidaridad sin embargo, somos las comunidades autónomas. Y es que, a mi comunidad le toca en ese reparto de septiembre del 2022 también 22 menores que vienen de Ceuta.

Cuando llegue el momento del convenio bilateral, el Ejecutivo es quien tiene que resolver el colapso porque no puede ser que lleguen nuevos menores o menores camuflados entre los mayores; porque las literas ya no nos dan. Es una realidad muy complicada. Por eso, cuando oigo amenazas políticas les pido que no den golpetazos en las puertas del quirófano, que la gente está operando.

Angela Vera: Sobre la ley de Extranjería nos llega que el PP no quiere cambiarla para que esa acogida sea obligatoria. ¿Cuál es la propuesta del PP para que se lleve a cabo esa acogida? Se dijo que se iba a acoger 376 menores y solo se acogieron 77.

Carlos Mazón: Sobre la Ley de Extranjería, no quiero dar por sentado una ley que no conocemos. Tengo expertos de inmigración, consellers y servicios analizando el texto –del Ejecutivo- conocido ayer a las 18:00. No se trata la inmigración así. Además, una cosa es acordar un cupo de 300, cuando a la Comunidad Valenciana le tocan 23 de Ceuta y no tenemos capacidad, cuando han venido, además cien, de los 23 ocultos, entre migrantes mayores, que llegan en pateras. Te llegan los mayores, y la policía, a través de la prueba de la muñeca consigue saber la edad de la persona y, una vez que dice que son menores, la Fiscalía los manda a las comunidades.

Durante todo este año el gobierno del PP y Vox ha hecho ampliaciones de crédito, hemos mandado cartas a los ministros preguntado por qué nos mandan menores en el cupo de mayores. Es una irresponsabilidad y una mala praxis. Nos han venido por pateras, por el cupo de mayores. Por eso estamos desbordados. Solo cuento la realidad, sin comparar con lo que les está pasando en Canarias. No es insolidaridad, es la realidad de los recursos que tenemos. Y es que tenemos de gasto 200 euros al día por menor y el Gobierno no llega a darnos 150 euros. ¿Qué tuit quiere sacar esta mañana? ¿Por qué tenemos la presión de Canarias si no se va a hablar de ese reparto de Canarias hoy?

A.V: Dice que no teme la inestabilidad del Gobierno. ¿Ha hablado con la cúpula de Vox? ¿Puede cumplir esa amenaza?

Carlos Mazón: Creo que no, estoy bastante tranquilo con esta estabilidad del Gobierno y sería una sorpresa y una decepción para mí y los valencianos. Pero le estoy contestando en condicional.

Carmen Morodo: Está dando datos de la gestión del día a día. Esos centros que ustedes tienen saturados, son un foco de inseguridad, de violaciones, de robos. Le pregunto porque las últimas declaraciones que hemos escuchado al presidente de Vox es precisamente vincular a los menores con robos, violaciones. Que venían a la península a matarnos a machetazos. ¿Son foco de inseguridad?

Carlos Mazón: Yo no voy a vincular inmigración con delincuencia e ilegalidad. No lo voy a hacer. A día de hoy no hay ni un solo ayuntamiento en la Genralitat q me haya dicho: “aquí en mi municipio quiero el próximo centro”. El alcalde de Gandía no me ha dicho “aquí, aquí”. Que ha habido casos de denuncia en algunos paseos en algún municipio. Si, es un dato. Ha ocurrido. Pero te digo, hasta la fecha no ha habido ningún ayuntamiento q me diga los quiero aquí. Hablo todos los días con la alcaldesa de Villar, que es el lugar del último albergue que hemos habilitado y me traslada que hay cierta inquietud en los municipios.

C.Morodo: Se ha cumplido un año desde que gobierna en la Generalitat. Ponga una nota a su relación con el Gobierno central. ¿Después de este ruido, no se cuál es la relación de usted, de las consejerías con el gobierno?

Carlos Mazón:No le voy a poner nota a mi relación con el Gobierno. Se han muerto 90 personas por no hacer un soterramiento en Alfafar, que según Diana Morant cuesta 800 millones de euros. Sí, pero los 1.000 del soterramiento en Hospitalet, están allí. El Gobierno del PSOE se ha inventado una cosa que se llama urbanismo de género y que dice que los túneles son proclives a la violación de la mujer y por tanto no hay que hacerlos. ¿Cuál es la solución del Gobierno de España para el soterramiento de Alfafar? Un tunel. Esta es la respuesta que no tenemos de Óscar Puente.

Tenemos un gravísimo problema en la Albulfera con el caudal ecológico. ¿Por qué no ha venido el caudal ecológico que se comprometió la ministra a traer? He tenido que mandar un requerimiento contra el Gobierno de España y me voy a tener que ir a un contencioso administrativo contra el Gobierno porque dicen que si están mandando agua a la albulfera y yo digo que no es verdad. Si quiere hablamos de los Presupuestos Generales del Estado. La provincia de Alicante es la 52 de 52. Dos años seguidos y como no habrá presupuestos, serán tres. El cercanías es generalizado el asunto en todas las comunidades. No hay interlocución ni vocación de nada.

Respecto a la financiación tenemos una ministra de Hacienda que ha dicho: “Todo el déficit posible me lo quedo para el gobierno” y para las comunidades cero flexibilidades. La misma que le dijo a Rajoy cuando ella era consejera que era una barbaridad que a las comunidades solo se les diera un 30%. La nota es más que evidente.

Julián Cabrera. Sobre financiación autonómica. Se está hablando de la negociación del partido de gobierno con ERC en Cataluña para una financiación singular en Cataluña. ¿Una financiación singular para Valencia podría pasar por la reestructuración de la deuda histórica con un fondo de nivelación, por la gestión propia de impuestos indirectos?

Carlos Mazón: No doy crédito al socialismo valenciano. He visto a Lambán, diciendo que no puede haber una financiación singular para Cataluña, al PSOE extremeño diciendo que no puede haber una singularidad, a García-Page ni para castilla. Todos los socialistas ya sea en el Gobierno o en la oposición y en el PP estamos en contra de financiaron singular porque rompe el sistema, no porque sea Cataluña.. Menos el socialismo valenciano q dice q eso es compatible una financiación singular en Cataluña con una financiación q mejore la comunidad valenciana. Es lo contrario. Lo q me sorprende, y no sé si a algún socialista de buena fe a los que sigo apelando, están tranquilos con que el PSOE haya abandonado la equidad, la progresividad y la igualdad. Puedo comprender que Illa se haya quitado la careta. Hemos escuchado q quien más tiene menos tiene q aportar. Como es posible q un socialista q es progresivo sostenga que quien más tiene pueda aportar menos. Es todo lo contrario, quien más tiene puede aportar un poco más, porque ahí está la progresividad.

El PSOE se ha cargado la progresividad y la solidaridad. Decir que quien más tiene menos aporta es cargarse la progresividad y solidaridad. Por eso esta aquí el PP diciendo que esto no puede ser. Eso es ser progresista, defender la progresividad y es lo que hemos hecho siempre. Es un dislate, no tiene sentido ninguno lo que proponen.

Estoy a favor de un fondo de nivelación. Hay una diferencia entre la singularidad de Cataluña y la valenciana. La Cataluña quiere separarse del común, la valenciana quiere llegar a igualarse con el resto, porque estamos por debajo. La financiación no es dinero, es la sanidad. Una mamografía cuesta 35 euros y una prótesis de cadera 2.600 euros. ¿Porque nos cuesta un 30 por ciento más caro una prótesis que a los demás? ,¿por qué me cuesta más a mi reducir la lista de espera que a los demás? Estamos hablando de la sanidad de los valencianos, que son españoles. Son los servicios sociales, la educación pública... No puede haber privilegios aquí. El PSOE sorprendentemente en la Comunidad Valenciana como una especie de correa de transmisión del separatismo de Illa están aquí como los que sacan el córner. El PSOE se está cargando la progresividad y solidaridad en España defendiendo la financiación singular en Cataluña. Quien los ha visto y quien los ve.

J.C: Sobre corrupción. Hay una coincidencia entre la restitución judicial del señor Camps después de 15 años de causas abiertas y archivadas, coincide con un momento político en el que hay indultos, amnistía y un borrado de escándalos como los ERES de Andalucía. ¿Hay una doble vara de medir en corrupción política y si teme que puede haber una peligrosa imagen entre la ciudadanía de impunidad de la clase política?

Sí a todo. Lo que ha ocurrido con el presidente Camps No soporta los más mínimos análisis de equidad. En la pregunta está en la evidencia, cando ves a los del chantaje, a los de la singularidad, la extorsión y el privilegio, ves que les ocurre lo que les ocurre, y ves a otros, diez veces el presidente Camps. Era el propio Puig el que firmaba las querellas contra Camps. El que decía que no había que judicializar la política. Es más que evidente. Se exhibe por sí mismo.