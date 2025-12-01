Cerdán acude al juzgado de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras su puesta en libertad.

Cerdán, quien reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre, salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, pasadas las nueve de la mañana, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones.

