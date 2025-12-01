Acceso

Cerdán acude al juzgado de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta

El exdiputado cumple así con las medidas cautelares impuestas por el juez instructor del Supremo que lo dejó en libertad condicional

AMP.- Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.Europa Press
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras su puesta en libertad.

Cerdán, quien reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre, salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, pasadas las nueve de la mañana, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones.

(En ampliación)

