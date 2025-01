Las cesiones del PSOE a Bildu no frenan los actos de apoyo a ETA: 421 en País Vasco y Navarra en 2024

El PSOE ha cedido y cedido a Bildu con el objetivo de "normalizar" la situación en el País Vasco y Navarra tras años de asesinatos. Sin embargo, eso no parece bastar, ni mucho menos, para que se sigan produciendo actos de apoyo a los presos de ETA. Y, de hecho, algunos han sido promovidos por ayuntamientos de ambas autonomías. En total, según el balance hecho por el Observatorio de Radicalización de Covite, se registraron 421 actos de apoyo a ETA en 2024 en País Vasco y Navarra. Esa cifra es un 10% inferior a 2023, cuando se contabilizaron 466, aunque el colectivo de víctimas del terrorismo atribuye esta reducción a que cada vez hay "menos etarras" en prisión gracias a las progresiones a tercer grado facilitadas por el Gobierno tras el traspaso de las competencia de prisiones al País Vasco.

El colectivo presidido por Consuelo Ordóñez, muy crítico y vigilante con los "ongi etorri", asegura que se han frenado los homenajes de exaltación que hacían los etarras tras la salida de presos, aunque advierte de que eso "no implica que el culto" a la banda terrorista "haya desaparecido de las calles de Euskadi y de Navarra" -se siguen haciendo pero no son públicos por lo que no es fácil detectarlos-. "Lejos de ello, Covite ha comprobado a lo largo de 2024 que la legitimación de ETA a través de otro tipo de actos sigue muy presente en el espacio público", recoge Covite en un comunicado. En este sentido, del total de los 421 actos realizados, 158 han tenido lugar en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, 24 en Álava, 23 en otras provincias y 11 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco francés.

Respecto al tipo de actos de apoyo a ETA que se han registrado, 150 han sido de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos; 131 han sido de manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras encarcelados; 70 se han originado en fiestas populares, que se han convertido "en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus presos", como ha sucedido en 2024 con la "korrika", con las festividades veraniegas o con las fechas señaladas de Nochebuena y Nochevieja; 35, de homenajes públicos a etarras muertos; 4 han sido de homenajes en la vía pública a etarras que todavía están en prisión, en los que se coloca una foto del miembro de ETA en cuestión y se le baila un "aurresku"; y, los 31 actos restantes se han encuadrado en la categoría de “Otros”, ya que no han podido clasificarse en ninguna de las categorías anteriores.

Asimismo, Covite atribuye la organización de la mayoría de los actos de "legitimación pública de ETA y de sus terroristas" a Sortu y la autodenominada "red ciudadana" SARE, algo que, a juicio del colectivo de víctimas, "evidencia" que los líderes de la izquierda abertzale "siguen considerando héroes a los terroristas y prohibiéndoles arrepentirse". Es más, la entidad presidida por Ordóñez ha denunciado que muchos de los actos de apoyo público a los terroristas de ETA se han llevado a cabo con la "colaboración y complicidad explícita de algunas instituciones públicas", sobre de todo de "bastantes ayuntamientos vascos y navarros". "Por ejemplo, estas últimas semanas de fiestas navideñas, los ayuntamientos de las localidades vascas de Villabona, Aduna, Alquiza, Asteasu Cizúrquil, Ondarroa y Gernika han promovido en sus redes sociales y comunicaciones públicas los actos y manifestaciones a favor de los presos de ETA que se han llevado a cabo", señala Covite, advirtiendo de que se incumple así tanto el principio de neutralidad política como la Ley de Reparación a las Víctimas del Terrorismo.