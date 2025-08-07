El Estado Islámico amenaza a España por unos crímenes contra los musulmanes que no ha cometido

El Estado Islámico (Daesh, Isis) lo ha reconocido por fin: los crímenes que cometen contra los cristianos en África forman parte de su particular “holocausto”, de fuego y todo lo “bendito” que quieran, pero holocausto a la postre. Para justificar lo injustificable hablan de crímenes que se han cometido contra ellos, en concreto en España “el año pasado” y animan a sus terroristas a ir hasta las costas de Europa para invadir el Continente.

En un editorial publicado en su semanario Al Naba 507, aparecido hoy, titulado “La luz de la yihad”, afirman que han desatado el “el fuego de la yihad sobre los cristianos y los sumergieron en un nuevo ciclo de desplazamiento, destrucción, humillación y mezquindad. Lo que distingue a la emergente yihad africana es que los muyahidines se beneficiaron enormemente de los escenarios preafricanos. Aumentaron sus acciones y hablaron menos, y se preocuparon por obedecer la orden y evitar prohibiciones y abandonar falacias. Que Dios los ilumine”.

“Las emboscadas regresaron para atacar sus rutas de transporte y comercio, y las masacres regresaron a sus iglesias y reuniones después de haber estado donde habían sido tiranos durante meses”, informan para conocimiento de los que en Occidente miran para otro lado con el fin de ignorar lo que ocurre en África.

No se olvidan de España para señalar que en nuestro país se han cometido masacres contra ellos: “las masacres de los cruzados cometidas por los cristianos después de invadir África, llenos de odio hacia los musulmanes por lo que habían sufrido a manos de ellos en épocas anteriores, como en Andalucía (Al Andalus, España), que fue hace apenas un año”. Se ignora a que se refieren en concreto, porque no ha habido ninguna matanza de musulmanes en España en 2024, ni antes, salvo que la Reconquista la consideren una matanza y no una respuesta a su invasión.. La mentira es el arma de los fanáticos para incitar ataques contra los que considera sus enemigos, en este caso España, por lo que conviene no bajar la guardia ante este tipo de amenazas. Además, les anima a llevar la yihad, el terrorismo, hasta las costas de Europa, “invadiéndola, disipando su seguridad y transformando sus calles y capitales”.

"La yihad es una ley divina y una prescripción profética. Quien lo cumple tal como es, sin sumas ni restas, y lo toma como se debe, cambiando por él el fruto de su corazón, su humillación será reemplazada por dignidad y su debilidad por fuerza, si Dios Todopoderoso quiere. En contraste con eso, quien se aparta de esta ley divina, sigue los caminos de la democracia y está involucrado en las esferas de la política internacional, o altera o no, la mezcla de yihad purificada perturba la ignorancia y las banderas ciegas, ha violado sus condiciones y anulado su efecto, y no logrará nada más que humillación y subordinación, y no cosechará nada más que pérdida, deambulación y oscuridad. Examinar los rostros de los que recayeron, aunque fueran amarillos y rubios, y contemplar los rostros de los muyahidines, envueltos en luz, aunque estuvieran desaliñados y celosos, ¿es la luz de la yihad igual a la oscuridad de la ignorancia? Su respuesta es el anhelo, y ¿acaso los hombres no han seguido este camino?”, pontifican.

“Los muyahidines del Islam en África han avanzado, aterrorizado y odiado la verdad. Prepárense para los Cruzados con toda la fuerza que puedan y armen sus fuerzas con fe y conocimiento”, concluyen en plan amenazante.