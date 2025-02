El PP confía en el futuro incierto de la quita para mantener unidas a sus comunidades

Todas las comunidades del PP votarán hoy en contra de la quita de la deuda. Eso sí que lo tiene seguro la dirección del PP, que ya el lunes confirmó por boca de Alberto Núñez Feijóo un frente común de todas las comunidades contra el Gobierno al considerar una «trampa» la quita de la deuda ofrecida por el Gobierno.

El debate de fondo dentro del PP se dará más adelante cuando la quita de la deuda llegue al Boletín Oficial del Estado y entonces las comunidades deban posicionarse si se acogen o no a la quita. Y sobre este escenario, en Génova no garantizan a día de hoy unidad de voto, esto es un «no» frontal como el que hoy si darán los consejeros de Hacienda de sus once comunidades, donde fuentes de la dirección del PP aseguran que las comunidades del PP «mantendrán prietas las filas». Sin embargo, rehusan dar por segura la misma actitud en el futuro. Alega un dirigente del PP que para eso «queda mucho todavía». Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla y León serían las comunidades más beneficiadas por la quita de la deuda. Así, en el PP, de momento, consiguen su objetivo, que es el de mostrar un "no" tajante ante Hacienda, en lo más inmediato. Lejos está todavía el debate de la aprobación total de la quita de la deuda, para lo que el Gobierno debe aprobar una ley orgánica y todavía no está claro que cuente con los votos necesarios para aprobarla. Y es que los principales socios del Gobierno, Sumar y Junts amagan con votar en contra de la ley cuando llegue a la Cámara Baja.

Una de las opciones que se maneja también es la de unificar posturas y lograr que todas las comunidades rechacen la quita de la deuda, excepto la Comunidad Valenciana, por su situación de excepcionalidad por la Dana. Algo que planteó incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes en Santander. Sin embargo, otro miembro de la dirección del PP lo rechaza. La oferta de Hacienda significa que Andalucía se libere de 18.791 millones de euros de deuda, 11.210 millones en el caso de la Comunidad Valenciana, 8.644 millones para Madrid, 4.010 millones en Galicia, 3.643 millones en Castilla y León, 3.318 millones en la Región de Murcia, 2.124 millones en Aragón, 1.741 millones en Baleares, 1.718 millones en Extremadura, 809 millones en Cantabria y 448 millones en La Rioja.

Preguntado por este asunto el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, tampoco clarificó este escenario. «La realidad es que Sánchez sigue pagando La Moncloa con el dinero de todos los españoles. Lo que pretende es condonar a Cataluña enmascarándolo en una quita general. Eso el PP no lo podemos apoyar, por tanto los presidentes del PP votarán en contra», dijo en referencia al debate de los consejeros de Hacienda con el Gobierno.

Mientras, el presidente del PP continúa marcando al Gobierno. Acusó a Pedro Sánchez de usar la quita para «pagar el alquiler de La Moncloa». «Lamento profundamente este tipo de compra de la presidencia de España». "Es una trampa injusta. Tendremos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del resto de los españoles". Se abrió, eso sí, a poder hablar de la reestructuración de la deuda, pero «sin perdonarla».

Por su parte, en el Gobierno confían en dividir a la dirección del PP con sus comunidades cuando la ley llegue al Congreso. "Sería inexplicable", critican en el Ejecutivo, que las comunidades del PP se negaran a la quita de la deuda, presionan.