Un correo salpica a Pardo de Vera con una empresa del "cupo vasco" de Santos Cerdán

José Luis Ábalos y Koldo García estaban muy interesados en las obras que se adjudicaban a Construcciones Murias. Isabel Pardo de Vera realizó esta confesión cuando acudió a declarar antes el Tribunal Supremo. LA RAZÓN ha tenido acceso en exclusiva a uno de los correos en los que se muestra el proceso de cómo se contrató a esta firma y del papel de la expresidenta de Adif en todo ello.

El correo al que ha tenido acceso este medio se remonta a la noche del 18 de junio de 2020. Una ingeniera que trabajaba para Adif remitió a Pardo de Vera un informe completo de la obra que tenía que realizar Construcciones Murias. "Isabel te he dejado el documento completo para imprimir, está preparado para que vean que todo está documentado, las primeras hojas son las importante a lo largo del documento hay unos números en verde que son los documentos que se acompañan", explicó esta alto cargo que ahora ejerce como directora de Estrategia Corporativa y Sostenibilidad de la SEPI.

Así, la comunicación viene acompañada de un informe de 366 páginas y el encabezado explica que es en relación a las "Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo Lemoa-Galdakao". En el documento, que se llama "Muria completo", se informa que se tramitaron dos modificaciones del proyecto que supuso un incremento del 19,96% del presupuesto adjudicado.

Un aumento de la partida para las obras

Un nuevo aumento de la partida se realizó sin comunicar al Comité de Contratación de la Entidad "debido a las circunstancias de urgencia que concurrieron". "Se informó una vez aprobada", añade el documento que tenía que ser revisado y firmado por Pardo de Vera. "Son cuatro conceptos que son fáciles leyendo estas primeras hojas y la obra de Navarra Juan Pablo te la resume en nada pero tienes toda la trazabilidad. La parte de Reclamaciones, Intereses y Tasas, han sido revisadas también por Contratación y Finanzas", finalizaba el correo de la alto cargo.

Isabel Pardo de Vera declara como testigo en el ‘caso Koldo’ Carlos Luján Europa Press

Este correo cobra especial relevancia tras la declaración judicial de la expresidenta de Adif. Y es que Construcciones Murias fue una de las empresas que integró una UTE a la que se adjudicó este contrato millonario en 2018 en Navarra. Se trata de una firma por la que se interesaron especialmente José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, ante la sospecha de que no estaba cobrando las liquidaciones que les correspondía.

"Yo recuerdo que Koldo y el ministro una vez me llamaron y me dijeron que había dos empresas contratadas por Adif que no se les estaba abonando de forma objetiva", afirmó ante el magistrado Leopoldo Puente, en referencia a las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Construcciones Murias.

Precisamente, sobre esta última aportó algunos datos que ahora son corroborados en este correo donde se muestra que Pardo de Vera también tuvo importancia en el proceso de adjudicación de esta empresa. Y es que en la Plataforma de Contratación del Sector Público figura cómo Adif escogió a la UTE Puentes Murias las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra, en concreto, el tramo que une las localidades de Olite y Tafalla.

El "cupo vasco" de Cerdán

El presupuesto base de licitación fue cercano a los 58,3 millones de euros y se financió con fondos de la Unión Europea. La obra se licitó el 30 de julio de 2018 y se adjudicó el 31 de enero de 2019. A la oferta concurrieron 23 licitadores. El nombre de esta empresa ha salido a la palestra por las declaraciones de Víctor de Aldama quien afirmó ante el Supremo que pagó comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones millonarias del departamento de Ábalos.

Santos Cerdán y Pedro Sanchez J G Feria

Un mes antes, el empresario aseguró en la Audiencia Nacional que la trama adjudicó las obras en Navarra y País Vasco, territorios controlados por Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Sobre este último, afirmó que le tuvo que entregar un sobre con 15.000 euros por haber desarrollado estas actuaciones en el denominado "cupo vasco".

Las declaraciones de Aldama obligaron a Leopoldo Puente a iniciar una investigación por las adjudicaciones de Ábalos cuando estaba al frente de Transportes. Algunos de los empresarios señalados por el empresario acudieron a testificar y negaron cualquier irregularidad en estos procesos selectivos para realizar obras públicas.