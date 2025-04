Pardo de Vera celebró con Koldo el archivo del Delcygate en los tribunales: "Qué alegría"

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera celebró el archivo de la causa que se instruyó en un juzgado de Madrid para investigar todo lo relativo a la llegada de Delcy Rodríguez a España la madrugada del 20 de enero de 2020. Así consta en uno de los mensajes que se intercambió con Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos, y en el que, tras informarle éste del sobreseimiento, ella le responde: "Qué alegría".

En concreto, Koldo García le remitió un enlace de una noticia periodística relativa al carpetazo de la causa que instruyó el juez Antonio Serrano-Arnal por el aterrizaje del avión de la 'número dos' de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas, pese a la prohibición establecida por la Unión Europea. Koldo se limitó a reenviarle el contenido de la información, siendo respondido con un mensaje positivo.

Se trata de wasaps que se enviaron el 11 de noviembre de 2020 y que evidencian la buena sintonía de Pardo de Vera con el que fuera chófer de Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo una nueva tanda de mensajes, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el marco de esta rama del caso Koldo que se sigue contra José Luis Ábalos.

Los mensajes de Pardo de Vera

En ese sentido, el magistrado Leopoldo Puente ha abierto una nueva línea de investigación para esclarecer lo relativo a la contratación de Jesica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos, en dos empresas públicas: Ineco y Tragsatec. Los mensajes analizados hasta ahora constatarían no solo el conocimiento que tenía Pardo de Vera del enchufe, sino su propia gestión en el mismo.

La Guardia Civil destaca el que le envió Koldo a Pardo de Vera, en el que le pedía que contrataran a "la chica" en Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes. "Si no Jose me corta los huevos", le espetó. Así pues, ambos se coordinaron en lo relativo a la entrevista a la que fue sometida Jesica para justificar su elección a la plaza de administrativa que consiguió en el ente público. "Están con ello, mañana le llaman. No se puede dar de alta sin seguir un procedimiento", expuso la directiva.

"El examen de las evidencias digitales ha permitido recopilar indicios que permiten apuntar que Koldo se prevalió de su relación con Ábalos para que Pardo de Vera hiciera efectiva la contratación de Jesica en el Ministerio", reza el último informe de la UCO, el cual también constata cómo Pardo de Vera habría dado instrucciones a los responsables de Ineco que le hicieron la entrevista a finales de octubre.

"Alegría" por el archivo del Delcygate

Con todo, Koldo y la entonces presidenta de Adif hablaron de otros asuntos de actualidad, como demuestra el mensaje relativo al Delcygate. Cabe recordar que el propio sumario de este procedimiento ha desvelado aspectos de relevancia sobre todo lo relativo al aterrizaje en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela. En concreto, obra un 'pantallazo' de un mensaje que Ábalos le envió a Koldo en el que consta como Pedro Sánchez le da su "ok" a la llegada de Delcy Rodríguez.

Víctor de Aldama, que anunció su intención de tirar de la manta tras ser detenido por su implicación en la trama del fuel, reveló en una primera confesión en la Audiencia Nacional que el aterrizaje del avión de Rodríguez no fue casual ni para hacer escala; sino que se enmarcaba en una visita de varios días, en el marco de la cual tenía previsto reunirse con importantes empresarios del país y también con ministros de Ejecutivo.

De hecho, el conseguidor del caso Koldo aseguró que estuvo presente en el aeropuerto la madrugada de los hechos, junto con Ábalos y Koldo García y que todo se truncó horas antes de que aterrizase el avión procedente de Caracas sin saber exactamente los motivos. Ello propició que el entonces ministro de Transportes subiera al avión para hablar con Rodríguez y explicarle que no podía quedarse en Madrid.

El recorrido judicial del caso

Estas revelaciones llevaron a Vox a solicitar la reapertura de las diligencias que instruyó Serrano-Arnal en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Sin embargo, el juez se negó a ello al considerar que los nuevos detalles conocidos no revestían indicios de criminalidad. En su archivo acordado en noviembre de 2020, el juez expuso que procedía sobreseer la causa porque no constaba que Delcy Rodríguez hubiera intentado acceder al territorio nacional. Así pues, determinó que su acceso a sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto (confirmado por Aldama) y su presencia en la pista de aterrizaje tienen consideración de zona de tránsito internacional.

Por su parte, el Tribunal Supremo también abrió diligencias para investigar el papel de José Luis Ábalos en todo esto, pero las acabó archivando también a finales de 2020. En este caso sí se reconoció que se vulneraron las prohibiciones de la Unión Europea por cuanto que la aeronave sobrevoló el espacio aéreo antes de aterrizar. No obstante, el Supremo matizó que las infracciones de las decisiones europeas tienen naturaleza política, de ahí que no se pudiera atribuir un delito de prevaricación al exministro.

Por su parte, el Senado -donde ostenta la mayoría el Partido Popular- pidió sin éxito las cintas de seguridad grabadas aquella madrugada y que se custodian en el almacén de los juzgados de Plaza de Castilla. Serrano-Arnal negó la solicitud y determinó que se trata de material protegido con la debida reserva y que debe primar el derecho a la intimidad por encima de la solicitud de la Cámara Alta.