Críticas a Belarra por obviar que la cooperante Emma Igual murió por un ataque ruso

La española Emma Igual, directora de la ONG "Road to Relief", ha muerto este sábado cuando el vehículo en el que viajaba fue atacado por el ejército ruso. Según ha explicado la organización de ayuda humanitaria, el coche de la cooperante catalana y otros tres miembros de la ONG, de nacionalidades alemana, sueca y canadiense, fue objetivo de un"impacto directo ruso".

Según la ONG, los cuatro miembros del equipo salieron el sábado de Slavyansk hacia Bakhmut para evaluar las necesidades de los civiles atrapados en el fuego cruzado en la ciudad de Ivanivske,en Donetsk. Sobre las 10:00 "su vehículo fue "atacado por los rusos" y "tras un impacto directo volcó y se incendió".

Las muestras de condolencias se han sucedido a lo largo de este domingo, entre ellas las de numerosos políticos, como el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también ha lamentado la muerte de Emma Igual, pero en su mensaje publicado en X ha obviado que la cooperante española ha muerto por el ataque directo de las fuerzas rusas sobre Ucrania.

"Todo el apoyo a los familiares de la cooperante española Emma Igual que ha muerto junto a un compañero en la guerra en Ucrania. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. En días así me acuerdo de estas palabras de Julio Anguita. La guerra debe acabar cuanto antes" ha escrito en la red social.

Las respuestas al tuit de la ministra no se han hecho esperar y ha recibido numerosos comentarios en los que le recuerdan que Rusia invadió Ucrania y que a Emma Igual "la han matado, no ha muerto".

Entre las críticas se encuentran las de varios reporteros de guerra y periodistas que han cubierto la guerra de Ucrania, como Luis de Vega o Manu Brabo, que le ha explicado a Belarra: "Asesinada, Ione: asesinada!! Que no le dio una puta embolia. Asesinada por aquellos con los que no tenéis huevos a mojaros porque la OTAN, xq patatas. Vive sabiendo que podrías, al menos, haberte posicionado frente a sus asesinos y no te ha salido de las narices".

Por su parte, el periodista Luis de Vega ha asegurado que "parte del Gobierno de España no se entera de que a la española Emma Igual la han matado fuerzas de ocupación rusas en Ucrania. La ministra Belarra sigue observando la guerra sin entender que hay un agresor y un agredido y pide la paz como quien exige lo mismo a Kyiv y a Moscú".

En el ataque ruso también ha muerto el voluntario canadiense Anthony "Tonko" Ihnat, mientras que el médico alemán Ruben Mawick y el sueco Johan Mathias Thyr resultaron heridos. Ambos presentaban heridas de metralla y quemaduras, pero se encuentran estables en hospitales separados, según el comunicado de la ONG.