Cruz Roja abandona las salas de Barajas hasta que existan condiciones dignas

La crisis humanitaria que se vive en Barajas suma un nuevo capítulo. La entidad encargada de atender a las personas que llegan -Cruz Roja- ha decidio retirarse hasta que las condiciones vuelvan a ser "dignas". "Las condiciones de la sala con la sobreocupación, y como se viene viendo en las últimas semanas, no nos dejan hacer nuestro trabajo, y lo que hemos manifestado ayer es que nos vamos a retirar temporalmente hasta que vuelva a haber unas condiciones dignas para las personas que están allí alojadas y nosotros podamos hacer nuestro trabajo", ha señalado en declaraciones a Europa Press. Se trata de una decisión que no ha gustado al Ministerio de Interior, que ha señalado que respeta pero "no comparte" la decisión de Cruz Roja de renunciar a trabajar en Barajas.

El director de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez, ha asegurado que la "sobreocupación" de la sala destinada a procedimientos de asilo en Barajas "se viene produciendo desde octubre, principios de noviembre", aunque ha apuntado que "no al nivel de esta última semana".

En todo caso, ha precisado que la sala de asilo ha ido cambiando en los últimos años. "Ha estado en la T-1 y cuando la sala de la T-1 se llenaba de personas, se habilitaba la T-4. Ahora, debido a la sobreocupación tanto de la T-1 como de la T-4, se habilitó también otra sala en la T-2", ha explicado.

Sin embargo, ha denunciado que la situación "ahora mismo" es que las tres salas "conjuntamente" tienen "sobreocupación" que "excede con mucho de la capacidad". "Ha llegado a un punto que, al no haberse resuelto por nuestra parte, no podemos", ha lamentado.

En esta línea, ha indicado que desde Cruz Roja intentan "estar cerca de las personas que lo necesitan" y que trabajan en circunstancias "muy difíciles y muy complicadas", pero siempre y cuando su trabajo tenga "impacto". "Cuando llega el momento en que unas condiciones como las que estamos viviendo se mantienen y hace que no podamos tener el impacto que nuestro trabajo necesita, creemos que lo mejor es retirarnos hasta que estas condiciones se vuelvan a restablecer y sean unas condiciones dignas para las personas que están alojadas en las salas", ha añadido.

Igualmente, ha recalcado que cuando se tomen "medidas pertinentes", volverán "al minuto siguiente". "Nuestros equipos están pendientes para volver y poder seguir atendiendo a las personas. Esperemos que verdaderamente se resuelva", ha concluido.

Fuentes sindicales han señalado a EFE que la Policía ha asumido estas funciones de limpieza, al proveer a tres trabajadores que acceden a las salas con EPI. Las mismas fuentes han señalado que la ONG llevaba más de un mes sin entrar en las salas, desde que se detectó la presencia de chinches en las instalaciones, pero Sánchez ha precisado que solo dejaron de entrar en una de ellas ante la existencia de esta plaga, sin dejar por ello de atender a todas las personas hasta esta mañana.