Claves de la crisis en Barajas: así se solicita asilo en el aeropuerto

Llueve sobre mojado en el aeropuerto madrileño de Barajas. La situación de insalubridad y hacinamiento que existe desde hace una semana en la salas de inadmitidos del aeródromo no son nuevas sino un fenómeno que lleva meses produciéndose sin que se tomen medidas y, sobre todo, sin que se destinen recursos para gestionar la resolución de las peticiones de protección internacional en frontera. En los últimos días se registró un máximo histórico de alrededor de 350 personas, entre ellas 60 mujeres y 20 niños, esperando a que se tramite su solicitud en las tres salas que dispone Barajas. De hecho, según el Ministerio de Interior, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero se contabilizaron 847 expedientes tramitados, es decir una media de al menos 18 diarios.





Ya en diciembre empezaron a sonar las alarmas, sin que se hayan tomado medidas al respecto. A día de hoy, las chinches anidan en los colchones, las cucarachas se esconden entre los cubos de basura y las personas duermen en colchones ante la escasez de camas o literas para que descansen durante la noche. Esta situación límite propició la petición de amparo del sindicato policial SUP al Defensor del Pueblo para que actúe alegando que una de las salas “carece de estándares básicos de habitabilidad e higiene". Esto incluye “ventilación inadecuada, iluminación artificial durante todo el día, un solo baño para todas las mujeres y niños, y colchonetas inflables sin desinfección adecuada sin camas”. Además, en la última semana, se han registrado varios intentos de fuga, que evidencian el aumento de la tensión entre quienes no hacen nada más que esperar en una habitación a que admitan o no a trámite la protección de los demandantes.





Los datos ponen de relieve la gravedad de la situación en Barajas. El aeródromo recibe el grueso de las peticiones de asilo de todos los puertos y aeropuertos nacionales. Además, este tipo de solicitudes en frontera están registrando un incremento exponencial. En todo 2022, un total de 767 personas solicitaron asilo. Sólo entre agosto y noviembre de 2023, la cifra se eleva a 1.357





María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, explica a LA RAZÓN que a las salas de asilo de los aeropuertos nacionales llegan aquellas personas que, una vez que han aterrizado, manifiestan en el control fronterizo su intención de pedir protección internacional. “El procedimiento es más rápido”, señala. Las autoridades tienen que dar una respuesta sobre si admite o no la petición en un plazo que no supere los diez días. “En las peticiones en frontera es preceptivo que cuente con asesoramiento, asistencia letrada y, cuando sea necesario, asistencia de intérpretes”. Una vez que se formaliza una petición de asilo en la frontera, aunque quien estudia y quien va a tomar la decisión es el Ministerio de Interior, también se le comunica a Acnur, la Agencia de la ONU para los refugiados. Mientras esperan la respuesta, los solicitantes esperan en estas salas de plazas limitadas, de las cuales no pueden salir. En caso de que la resolución sea positiva, pueden entrar en territorio nacional con un permiso como solicitante de asilo y si se deniega, son retornados a su país de origen o a un tercer país, en ocasiones.





Desde Acnur siguen de cerca la caótica situación en Barajas. “Las condiciones, evidentemente, son muy preocupantes”, denuncian. “Hay problemas de higiene y salubridad, que hay que atajar con urgencia”, reclaman. De hecho, apuntan a la necesidad de una mayor coordinación en todos los actores que intervienen en el procedimiento, desde las dependencias, a la agilización de los trámites, y, por supuesto, las condiciones de acogida. La Sala de Asilo de la Terminal 1 contempla un aforo máximo de 44 personas y la Sala de Inadmitidos, de 28. En el caso de la Terminal 4, las cifras son de 34 y 50, respectivamente. Pocas plazas para responder a la actual demanda. De hecho, desde Acnur recuerdan que “Madrid es el principal punto de entrada por avión en cuanto a las peticiones de asilo que se formalizan en puntos fronterizos”.





En el punto de mira de esta crisis está el hecho de no exigir visado de tránsito para evitar asilos en fraude de ley. Según denuncia el sindicato policial SUP algunas de las personas que llegan a Barajas son senegaleses o marroquíes que lo hacen a través de Royal Air Maroc. “La mayoría se deshacen del pasaporte durante el vuelo o a su llegada a Madrid y luego se hacen pasar por alguna nacionalidad africana que esté en situación de conflicto para pedir asilo y que este sea concedido más fácilmente. Con el visado de tránsito sabríamos quienes son desde el principio y no podrían hacerse pasar por nadie”, dicen fuentes policiales.





Según el Boletín Estadístico Fronteras del pasado mes de noviembre de 2023, Barajas recibió el 93,3% de las peticiones de asilo en todos los puertos siendo Kenia, Guinea Conakry, Venezuela, Marruecos y Senegal las principales nacionalidades. Según los datos que maneja ACNUR, el porcentaje de admisión a trámite de las solicitudes de asilo en 2023 en los puestos fronterizos y CIES en toda España es del 55%, elevándose hasta el 70% en el aeropuerto de Barajas.

Cear pide que se atorice la entrada por razones humanitarias

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido que se autorice la entrada por "razones humanitarias" a solicitantes de asilo debido a la situación de "hacinamiento" de las salas destinadas a estos procedimientos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Además, ha pedido que se implementen recursos humanos y materiales necesarios "para reducir el tiempo de internamiento de las personas solicitantes de asilo al mínimo indispensable establecido en la Directiva europea", así como "mejorar" la coordinación entre los actores implicados: la Dirección General de la Policía, la Oficina de Asilo y Refugio y AENA, abogados y abogadas e intérpretes, para "garantizar las condiciones mínimas de acogida y la rápida tramitación de las solicitudes".

Igualmente, ha solicitado que se atiendan a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las disposiciones de los jueces de control derivadas de las quejas presentadas por CEAR y eliminar el visado de tránsito impuesto recientemente a las personas procedentes de Kenia.

La organización ha señalado que, desde agosto de 2023, ha habido un aumento "exponencial" del número de solicitantes de protección internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, dando lugar a una "sobreocupación" en las salas de atención a solicitantes de asilo ubicadas en la Terminal 1 y Terminal 4, y retrasos "alarmantes" en la formalización de las solicitudes.