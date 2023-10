Estos son todos los buques de guerra que Estados Unidos entregó a España tras los Pactos de Madrid de 1953

Corría el año 1953 y el régimen de Franco seguía aislado en el contexto internacional, fuera del bloque occidental democrático surgido tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y más lejos aún del bloque soviético. La autarquía impedía el desarrollo de un país aún no recuperado de la devastación sufrida durante la Guerra Civil, empobrecido, sin industria e irrelevante como potencia militar. Sin embargo, la Guerra Fría se consolidaba y Estados Unidos decidió que podía hacer la vista gorda y atraer a España a su órbita dada su importante situación geoestratégica.

Fue en ese contexto en el que se firmaron los llamados Pactos de Madrid en septiembre de ese año, 1953, tres «acuerdos ejecutivos» entre ambos países por los cuales se permitía a Washington instalar en territorio español cuatro bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Para el régimen franquista supusieron, junto con el concordato con la Iglesia católica firmado un mes antes, la integración definitiva en el bloque occidental.

Gracias a estos acuerdos las maltrechas Fuerzas Armadas españolas comenzaron a recibir una importante ayuda militar, e iniciar una fase de modernización y adaptación al entorno internacional, a pesar de que lo que se recibió fue siempre material de segundo mano desechado previamente por el Pentágono.

En 1953 el conjunto de las unidades de la Marina española tenía un escaso valor militar práctico, sobre todo tras la destrucción de los principales buques durante la Guerra Civil y agravada por el gran avance habido principalmente en la electrónica y en el armamento fuera de nuestras fronteras a raíz de la II Guerra Mundial. Por este motivo, los Pactos de Madrid supusieron un alivio para nuestra Marina de Guerra, aunque las expectativas de los militares españoles nunca quedaron satisfechas plenamente ni en el número de buques ni en cuanto a su calidad.

La ayuda estadounidense destinada a la Armada "se materializó de dos formas: por un lado, la transferencia de unidades de nueva construcción o de segunda mano previamente reacondicionadas, entre las que se podía a su vez distinguir entre aquellas que quedarían en propiedad y en préstamo y arriendo; por otro, la asistencia técnica y la entrega de material para la modernización de los buques españoles, tanto para los que estaban de servicio como para los que no se habían terminado de construir. Esta última era quizá la solución más razonable y menos arriesgada para dotar a la Armada, en el menor plazo posible, de las nuevas armas y medios de detección de los que se carecía", según explica Carlota García Encina, del Real Instituto Elcano, en un artículo.

En el 1955 tomó forma el “Programa de Modernización” entre el Ministerio de la Marina y la Oficina de Buques de la Marina de Estados Unidos, que suponía, entre otras cosas, la modernización de 29 buques (dos cañoneros de la clase Pizarro, nueve cazasubmarinos de la clase Audaz, dos destructores, dos minadores, cinco corbetas, siete dragaminas de la clase Tinto y dos submarinos clase D), así como la transferencia de barcos en su mayoría a título de préstamo y aunque eran barcos con un promedio de vida de 15 años estaban, en general, muy bien conservados: durante los 10 primeros años del acuerdo se entregaron a la Armada cinco destructores, 12 dragaminas, un patrullero, un calarredes, tres buques de desembarco, un submarino y 18 embarcaciones anfibias.

Esta resolución fue reforzada con cinco destructores tipo Flectcher y un submarino S-31 - ambos en préstamos y arriendo - y la propiedad de 12 dragaminas costeros nuevos, 7 helicópteros S-55 recibidos directamente de fábrica en 1957, 6 helicópteros SH-3D nuevos, tres buques de desembarco LSM y 18 LCM/CP usados pero en buen estado y el material para un batallón reforzado de Infantería. Todo ello elevó en gran parte el valor militar de la Flota.

En 1963 los acuerdos fueron renovados por otros cinco años y, aunque Estados Unidos optó por reducir la ayuda, la Armada, ante su insistencia, logró que el Senado estadounidense aprobara la cesión de un portahelicópteros a España, el Dédalo, el mayor buque de guerra hasta entonces con bandera española y que muchos españoles aún recordarán.

De hecho, aunque la cesión de todos estos buques de guerra parezca algo del pasado, de una España de postguerra en blanco y negro, muchos de ellos siguieron sirviendo, no solo tras la muerte de Franco, sino hasta muchos años después y algunos de ellos no se dieron de baja en la Armada hasta bien entrado el siglo XXI, cuando nuestro país empezó a ser capaz de construir sus propios barcos.

Estos son los buques cedidos por Estados Unidos que sirvieron en la Armada española.

Submarinos

USS Kraken (SS-370) - Almirante García de los Reyes (S-31)

El Almirante García de los Reyes S-31 fue el único submarino transferido a la Armada Española por la Armada de los Estados Unidos tras los acuerdos de 1953. Fue dado de alta como USS Kraken (SS-370) y se trataba de un sumergible de la clase Balao comisionado el 8 de septiembre de 1944 al mando del comandante Thomas H. de Henry. Participó en varias acciones durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico hasta la capitulación de Japón, tras lo cual regresó a Estados Unidos el 22 de septiembre de 1945 y el 4 de mayo de 1946 pasó a la reserva.

El 18 de septiembre de 1958 fue remolcado al astillero naval de Pearl Harbor para su reacondicionamiento y modernización a la versión Fleet Snorkel, que era una mejora realizada en este tipo de buques más austera que las más profundas y caras Guppy.

Llegó a España en 1959 en virtud de los acuerdos de 1953, convirtiéndose en el mejor buque del arma submarina. Con él llegaron a España el primer snorkel, los torpedos guiados, el primer sónar de submarino... En definitiva, supuso el salto desde la tecnología alemana de principios de los año cuarenta del S-01, un U-Boot internado en España durante la Segunda Guerra Mundial, a la tecnología norteamericana de los cincuenta. A principios de la década de los 70 EE. UU. transfirió otros 4 submarinos de la clase Balao a España.

El S-31 debía haberse retirado a mediados de los setenta, pero una avería producida en el más moderno Narciso Monturiol (S-33) de la clase Guppy obligó a dar a éste de baja, con lo que parte de sus equipos fueron trasladados al S-31, prolongándose así la vida del García de los Reyes, hasta que en 1982 fue sustituido por el primer buque de la Clase Galerna.

USS Ronquil (SS-396)- Isaac Peral (S-32)

El nombre de USS Ronquil (SS-396) fue una submarino que entró en servicio en la Armada de Estados Unidos en abril de 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en la guerra del Pacífico contra los japoneses, donde hundió dos mercantes. Tras acabar el conflicto, fue modernizado en 1952 y en esos años estuvo patrullando por el océano Pacífico. Fue dado de baja el 1 de julio de 1971, para ser transferido a la Armada española, donde fue rebautizado como Isaac Peral (S-32), prestando servicio hasta 1984.

USS Picuda (SS-382) - Narciso Monturiol (S-33).

El USS Picuda (SS-382) fue un submarino clase Balao de la Armada de los Estados Unidos que combatió en la guerra del Pacífico. Fue transferido a la Armada Española, bajo cuya bandera sirvió como Narciso Monturiol (S-33).

Entro en servicio el 16 de octubre de 1943, uniéndose a la Flota del Pacífico en Balboa (Panamá) el 13 de enero de 1944. Después, recaló en Pearl Harbor el día 27, y se unió al Submarine Squadron 20, Submarine Division 201. Tras numerosas acciones en el Pacífico en el marco de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas el hundimiento de varios buques.

El 1 de octubre de 1972, Estados Unidos lo transfirió a España, con casi 30 años de antigüedad, en calidad de préstamo con el nombre de Narciso Monturiol (S-33).​ Desde su incorporación, padeció inconvenientes que lo mantuvieron en reparaciones.​ En 1975, entro agua en sus motores quedando fuera del servicio definitivamente, sirviendo de fuente de repuestos para los otros submarinos españoles y fue dado de baja en 1977.​

Después de la baja del S-33, la Armada Española impuso el nombre Narciso Monturiol al S-35 (USS Jallao).

USS Bang (SS-385) - Cosme García (S-34)

El Cosme García (S-34) fue un submarino de la clase Balao de la Armada Española, en servicio entre 1971 y 1982. Originalmente, fue construido en 1943 para la Armada de los Estados Unidos, en la que se desempeñó como USS Bang (SS-385). Entró en servicio en la US Navy el 4 de diciembre de 1943 y participó en la Segunda Guerra Mundial, en el teatro del Pacífico, entre 1944 y 1945. Desplazaba 1975 toneladas en superficie, mientras que sumergido desplazaba 2540.​ Tenía una eslora de 93,3 m, una manga de 8,2 m y un calado de 5,2 m. Era propulsado por un sistema diésel-eléctrico, compuesto por tres motores diésel y dos motores eléctricos que transmitían a dos hélices, con las cuales alcanzaba los 20 nudos de velocidad en superficie, y 15 nudos sumergido.​ Su armamento consistía en 10 tubos lanzatorpedos de calibre 533 mm.​

​El 1 de octubre de 1972, Estados Unidos transfirió tres submarinos clase Balao a España bajo condición de arriendo, en el marco del Security Assistance Program.​ Dichas naves eran el USS Ronquil, el USS Picuda y el USS Bang, a los cuales la Armada Española bautizó respectivamente como Issac Peral (S-32), Narciso Monturiol (S-33) y Cosme García (S-34).​​ El Gobierno de España compró el Cosme García el 18 de noviembre de 1974. Fue retirado el 30 de septiembre de 1982.

.

USS Jallao (SS-368) - Narciso Monturiol (S-35)

Originalmente construido en 1943 para la Armada de los Estados Unidos, se convirtió después en el Narciso Monturiol (S-35) de la Armada Española. Entró en servicio el 8 de junio de 1944. Tenía una eslora de 93,3 m, una manga de 8,2 m y un calado de 5,2 m.​ Era propulsado por un sistema diésel-eléctrico, compuesto por tres motores diésel y dos motores eléctricos que transmitían a dos hélices, con las cuales alcanzaba los 20 nudos de velocidad en superficie, y 15 nudos sumergido.​ Su armamento consistía en 10 tubos lanzatorpedos.​

Participó en diferentes acciones durante la Segunda Guerra Mundial. entre ellas el hundimiento el 11 de agosto de 1945, en aguas del Mar de Japón, del carguero de 6000 toneladas Teihoku Maru en la posición. En 1953, fue actualizado de acuerdo al programa Guppy IIA.​

El 26 de junio de 1974, Estados Unidos vendió el USS Jallao a España bajo el Security Assistance Program.​ La Armada Española lo bautizó como Narciso Monturiol (S-35). El buque fue retirado el 31 de diciembre de 1984. Fue el último Guppy en ser retirado del servicio en España.

USS Capps (DD-550) - Lepanto (D21)

Imágenes del destructor Lepanto La Razón

El USS Capps (DD-550) fue un destructor de la clase Fletcher perteneciente a la Armada de los Estados Unidos que recibía su nombre en honor al almirante Washington L. Capps. Fue botado en 1942 y asignado el 23 de junio de 1943, bajo el mando de B. E. S. Trippensee, e incorporado a la flota del Atlántico de los Estados Unidos. Partió de Nueva York el 7 de septiembre de 1943 para incorporarse a las operaciones de lucha contra las potencias del Eje, tanto en el Atlántico como en el Pacífico posteriormente. Aunque un kamikaze explotó a bordo el 3 de abril de 1945, el Capps realizó sus labores sin daños de importancia hasta que fue dado de bajo el 9 de julio de ese mismo año. Fue alquilado a España bajo el programa de asistencia militar mutua el 15 de mayo de 1957.

El buque sirvió en la Armada española con el nombre de Lepanto (D21). Formó parte de la 21.ª Escuadrilla de Destructores, con base en Cartagena. En abril de 1977, durante el transcurso de las maniobras Phiblex A-77, embarrancó en la costa de Almería a la altura de Carboneras por un error del radar, pudiendo ser de nuevo puesto a flote.

A partir de 1980 fue transferido a las Fuerzas de Vigilancia Marítima, prestando servicio como patrullero de altura en la Zona Marítima del Cantábrico. El 12 de diciembre de 1983, mientras se encontraba fondeado en Ferrol, sufrió un incendio que se inició en la cocina y afectó fundamentalmente a la zona de camarotes, y que tras 5 horas, pudo ser controlado.​ Fue dado de baja el 31 de diciembre de 1985, y posteriormente, fue desguazado.

USS David W. Taylor (DD-551) - Almirante Ferrandiz (D-22)

El USS David W. Taylor (DD-551) fue un destructor de la clase clase Fletcher, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos y posteriormente cedido a España. Fue entregado el 18 de septiembre de 1943 y llegó a Pearl Harbor en enero de 1944. Realizó labores de escolta en el Pacífico llegando a hundir un submarino japonés. En enero de 1945 una explosión submarina, probablemente una mina, causó graves desperfectos en el buque, matando a cuatro hombres. Volvió a entrar en servicio en mayo de 1945 y volvió al Pacífico. El USS David W. Taylor fue asignado a la flota de reserva el 17 de agosto de 1946.​

Fue alquilado a España bajo el programa de asistencia militar mutua el 15 de mayo de 1957 nacido tras los acuerdos de 1953, izándose por primera vez el pabellón español a bordo el 23 de mayo de 1957 en San Francisco. Llegó a España el 20 de agosto de 19573​

En la Armada Española fue renombrado Almirante Ferrandiz (D-22). España compró el destructor el 1 de octubre de 1972 y fue uno de los cinco que formaban la 21.ª Escuadrilla de Destructores. En 1980 los destructores fueron asignados a las zonas marítimas: el Almirante Ferrandiz fue destinado a la de Canarias.

Después de 30 años al servicio de la Armada Española fue dado de baja el 17 de noviembre de 1987 y vendido para desguace.

USS Converse (DD-509) - Almirante Valdés (D23)

El USS Converse (DD-509) fue un destructor de la clase Fletcher, de la Armada de los Estados Unidos, comisionado el 20 de noviembre de 1942, bajo el mando del Capitán de Fragata D.CE Hamberger. Desde mayo de 1943 participó en la Segunda Guerra Mundial, especialmente frente a los japoneses en el Pacífico. En mayo de 1945 arribó a Okinawa, donde operaría en peligrosas y exigentes patrullas hasta la finalización de la guerra. Después de la revisión en el Astillero Naval de Brooklyn, fue dado de baja y pasado a la reserva en Charleston, Carolina del Sur, el 23 de abril de 1946.

El 1 de julio de 1959 fue transferido a la Armada Española en el marco del Programa de Asistencia Mutua nacido tras los acuerdos de 1953, y fue renombrado Almirante Valdés (D23). La ceremonia de entrega tuvo lugar en aguas de Filadelfia el 1 de julio de 1959, efectuada por el comandante del IV Distrito Naval, contralmirante Lyman, al capitán de fragata Francisco Javier de Elizalde y Laínez, comandante del nuevo destructor, en presencia de los embajadores de España en Estados Unidos y de Estados Unidos en España. Tras izarse la bandera española emprendió el viaje a España, donde efectuaría la fase de adiestramiento en la recién creada OVAF en su base de Cartagena, integrándose en la 21.ª Escuadrilla de destructores.

En enero de 1980, dio escolta a la fragata Asturias, que trasladaba desde Roma a Cartagena los Restos mortales de Alfonso XIII.​ En 1982 fue asignado a la Zona Marítima del Mediterráneo. En 1985, en aguas de Cartagena, chocó con el submarino español Siroco, y sufrió una fuga de agua en el casco inundando un pañol de munición, y provocando daños en la vela del submarino. Fue dado de baja tras 27 años de servicio el 17 de noviembre de 1986 y desguazado en 1988.

USS Jarvis (DD-799) - Alcalá Galiano (D-24)

El destructor D24 Alcalá Galiano, de la clase Lepanto La Razón

El USS Jarvis (DD-799) fue un destructor clase Fletcher de la Armada de los Estados Unido comisionado el 3 de junio de 1944. Participó en la Segunda Guerra Mundial en operaciones cerca de las Islas Kuriles. El 15 de agosto de 1945 después de regresar a Adak de su última incursión, partió hacia Aomori, Honshū, para apoyar en las operaciones de ocupación. A su regreso a Estados Unidos, el 22 de diciembre, fue desactivado como una unidad de la Flota de Reserva del Atlántico el 11 de abril de 1946, y dado de baja el 29 de junio. Sin embargo, volvió al servicio en 1951 para participar en la Guerra de Corea. Tras finalizar, siguió en activo en misiones en el Mediterráneo, el Atlántico o el Pacífico. Fue dado de baja el 24 de octubre de 1960 y asignado a la Flota de Reserva del Atlántico.

El 3 de noviembre de 1960 el buque fue entregado a España en un préstamo de cinco años renovables según los términos del Programa de Asistencia Militar nacido tras los acuerdos de 1953. Sirvió en la Armada Española como Alcalá Galiano (D-24), en la 21ª Escuadrilla de Escoltas. En 1983 se le destinó a la Zona Marítima del Estrecho hasta que el 15 de diciembre de 1988 fue dado de baja y desguazado para chatarra.

USS McGowan (DD-678) - Jorge Juan (D-25)

Imágenes de los destructor Jorge Juan D-25 de la Armada, de la clase Lepanto, a su salida del puerto de Cartagena La Razón

El USS McGowan (DD-678) fue un destructor clase Fletcher de la Armada de los Estados Unidos, a la que fue asignado el 20 de diciembre 1943, bajo el mando del Comandante James B. Weller. Llegó a tiempo de participar en la Segunda Guerra Mundial en varias batallas en el Pacífico, como la batalla de Guam o la de Tinian durante la conquista de las Islas Marianas. Después de los ataques en las Kuriles, fue separado de su flota y recibió la orden de regresar a la costa oeste para una revisión. El 14 de agosto, mientras se encontraba en Alaska recibió la noticia de la rendición japonesa. Asignado a la Novena Flota puso rumbo de vuelta a Japón para el servicio de ocupación. A su llegada en noviembre se sometió a una revisión, y el 30 de abril de 1946, fue dado de baja, aunque a raíz del estallido de las hostilidades en Corea vuelve al servicio.

En octubre de 1960 el USS McGowan fue transferido al Gobierno de España en un préstamo de cinco años renovables. El 1 de diciembre de 1960 fue dado de alta en la Armada Española, renombrado como Jorge Juan (D-25) y asignado a la 21 Escuadrilla de Destructores. En noviembre de 1975, ante las tensiones en el Sahara con Marruecos, fue desplegado en Las Palmas de Gran Canaria junto a otros 13 buques de la Armada Española. En 1983 fue destinado a la Zona Marítima del Cantábrico, desempeñando funciones de patrullero de altura, navío de mando y de representación principal de cada Capitanía General. Tras 28 años de servicio en la Armada Española fue dado de baja el 15 de noviembre de 1988 y vendido para desguace.

USS Eugene A. Greene (DD-711) - Churruca (D-61)

El USS Eugene A. Greene (DD/DDR-711) fue un destructor de la Clase Gearing de la Armada de los Estados Unidos puesto en servicio el 8 de junio de 1945, bajo el mando del Comandante W. V. Pratt III. Operó a lo largo de la costa este y en el Caribe en formación de instrucción, actuando como recuperador de las tripulaciones durante la cualificación de los pilotos en los portaaviones, y formando a las nuevas tripulaciones para los nuevos destructores. El 10 de noviembre de 1947, el USS Eugene A. Greene participó en el primero de los nueve cruceros realizados por el Mar Mediterráneo en los siguientes 13 años. Fue dado de baja el 31 de agosto de 1972 en Norfolk, y junto con otros cuatro destructores fue cedido a España.​

El buque fue dado de alta en la Armada Española como Churruca (D-61), donde sirvió hasta que fue dado de baja el 15 de septiembre de 1989 y hundido como blanco naval el 12 de diciembre de 1991.

USS Furse (DD-882/DDR-882) - Gravina (D-62)

El USS Furse (DD-882/DDR-882) fue un destructor de la clase Gearing de la Armada de Estados Unidos que entró en servicio el 10 de julio de 1945. Fue desplegado en el Lejano Oriente para el servicio de ocupación, realizando escalas en San Diego, y Pearl Harbor antes de llegar a la Bahía de Tokio, el 22 de diciembre. En 1949 fue asignado a la Flota del Atlántico y, después, a la Sexta Flota en el Mar Mediterráneo. En 1956 participó en la evacuación de los estadounidenses de Israel y Egipto durante la Guerra del Sinaí. Fue dado de baja en el servicio activo el 31 de agosto de 1972 para ser alquilado a España, fue dado de baja en el Registro Naval de Buques el 2 de junio de 1975 y vendido a España el 17 de mayo de 1978. donde sirvió con el nombre de Gravina (D-62). Fue dado de baja el 30 de septiembre de 1991.

USS O'Hare (DD-889) - Méndez Núñez (D-63)

El USS O'Hare (DD/DDR-889) fue un destructor de clase Gearing de la Armada de los Estados Unidos, donde fue dado de alta el 29 de noviembre de 1945. En febrero de 1946, tras sus pruebas de mar, pasó al servicio activo. A comienzos de mayo de 1948 sirvió temporalmente bajo la bandera de las Naciones Unidas como buque para la evacuación de Haifa durante la Guerra árabe-israelí de 1948. Para incrementar sus capacidades, el O'Hare fue convertido durante 1953 en "buque radar" (DDR-889) y en 1958 recibió la instalación de sistemas de datos electrónicos. El inicio del conflicto en Vietnam hizo que el DD-889 fuera asignado a la WestPac y, de nuevo, el 1 de diciembre de 1972. A su regreso, fue dado de baja y transferido en alquiler a la Armada Española, donde sirvió con el nombre y numeral Méndez Núñez (D-63).

Asignado a la 11.ª Escuadrillas de Escolta, con base en Ferrol, participó en la evacuación del Sahara en 1975 tras la Marcha Verde. Fue dado de baja y desguazado en 1992.

USS Leary (DD-879) - Lángara (D-64)

El USS Leary (DD/DDR-879) fue un destructor de la clase Gearing, perteneciente a la Armada de Estados Unidos a la que fue asignado oficialmente el 7 de mayo de 1945. El 31 de octubre de 1973, tras 28 años de servicio fue dado de baja en la Armada de Estados Unidos y cedido a España, donde fue designado como Lángara (D-64). En 1978 fue vendido definitivamente a España y en 1992, después de 14 años de servicio en la Armada Española (47 en total), fue dado de baja y vendido para desguace.

USS Noa (DD-841) - Blas de Lezo (D-65)

El USS Noa (DD-841) fue un destructor de la clase Gearing, de la Armada de los Estados Unidos, a la que fue asignado el 2 de noviembre de 1945. ​El 20 de febrero de 1962 fue el barco encargado de recoger en aguas del Atlántico la nave Friendship 7 (MA-6), pilotada por el coronel John H. Glenn, Jr., tras completar el primer vuelo orbital estadounidense.

El 31 de octubre de 1973 fue dado de baja en la Armada de Estados Unidos y transferido en régimen de alquiler a la Armada Española. El 17 de mayo de 1978 fue adquirido definitivamente, siendo borrado del registro naval estadounidense el 17 de mayo de 1978. Sirvió en la Armada con el nombre y numeral Blas de Lezo (D-65). Fue asignado a la 11.ª Escuadrilla de Escoltas, teniendo su base en el Arsenal de Ferrol. Fue dado de baja y desguazado en 1991.

Buques anfibios y de desembarco

USS Terrebonne Parish (LST-1156) - Velasco (L-11)

El USS Terrebonne Parish (LST-1156) fue el primer buque de desembarco de tanques de la clase Terrebonne Parish de la Armada de Estados Unidos, donde fue dado de alta el 21 de noviembre de 1952. En octubre de 1962 participó el bloque naval a Cuba durante la crisis de los misiles. El 29 de octubre de 1971 fue dado de baja y entregado a la Armada Española, donde recibió el nombre de Velasco L-11. España también adquirió otros dos buques de la misma clase: el USS Tom Green County y el USS Wexford County, desde entonces Conde de Venadito y Martín Álvarez, respectivamente.​ Para las Fuerzas Armadas españolas prestó servicio hasta 1994, cuando se dio de baja.

USS Wexford County (LST-1168) - Martín Álvarez (L-12)

De la misma clase que el USS Terrebonne Parish, también fue adquirido por la Armada Española, fue un buque de desembarco de tanques que entró en servicio con la Armada de los Estados Unidos en 1954. En 1972 fue adquirido por el Gobierno español y prestó servicio en la Armada hasta 1995.

USS Tom Green County (LST-1159) - Conde de Venadito (L-13)

Al igual que sus "hermanos", USS Terrebonne Parish y USS Wexford County (LST-1168), el USS Tom Green County, renombrado en España como Conde de Venadito (L-13), fue construido a mediados de la década de 1950 y entró en servicio en 1953. El USS Tom Green County participó de las operaciones durante la guerra de Vietnam entre 1965 y 1969. En 1972 fue adquirido por España donde prestó servicio hasta el año 1990.

USS Barnstable County (LST-1197) - Hernán Cortés (L-41)

El USS Barnstable County (LST-1197) fue un buque de desembarco de carros de combate (LST, acrónimo de Landing Ship Tank), clase Newport, activo originalmente en la Armada de Estados Unidos y posteriormente transferido a la Armada Española hasta su baja definitiva.

Entró en servicio el 2 de mayo de 1972, con el comandante Warren R. Ellsworth al mando, y fue asignado a la fuerza anfibia de la Flota del Atlántico de los Estados Unidos. El 22 de junio de 1994, fue dado de baja en el servicio y vendido a España, donde entró en servicio el 26 de agosto de 1994, con el nombre y numeral Hernán Cortés L-41, convirtiéndose en el cuarto buque de la Armada en portar el citado nombre. Participó en operaciones de mantenimiento de la paz en las repúblicas que formaron parte de la extinta Yugoslavia y Albania, además de operaciones de ayuda humanitaria en Centro América y numerosos ejercicios, tanto nacionales como internacionales.​ El 13 de noviembre de 2009, fue retirado del servicio activo. A finales de agosto de 2014, fue trasladado al desguace de Arinaga en Las Palmas de Gran Canaria para proceder a su desmantelamiento

USS Harlan County (LST-1196) - Pizarro (L-42)

El USS Harlan County (LST-1196) fue un buque de desembarco de carros de combate activo originalmente en la Armada de Estados Unidos y posteriormente transferido a la Armada Española hasta su baja definitiva. Entró en servicio en la US Navy en 1972 hasta que el 14 de abril de 1995 fue dado de baja y transferido a España, donde fue renombrado con el nombre y numeral de Pizarro (L-42). El 27 de abril de 2000, el gobierno español compró el buque.​

Participó en el despliegue de las misiones de paz en la antigua Yugoslavia y en Kosovo, así como en la misión de ayuda humanitaria en Haití en el marco de la Operación Mar Caribe, desde octubre de 2004 a diciembre de ese mismo año, y la Operación Libre Hidalgo de apoyo a la misión de ONU para el mantenimiento de la paz en el Líbano en 2006.​

Su baja apareció publicada en el Boletín Oficial de Defensa del 5 de noviembre de 2012 con fecha del 14 de diciembre del mismo año, celebrándose despedida del buque dicho día en el Arsenal de la Carraca. En el BOE del 8 de febrero de 2016 apareció publicada la adjudicación del desguace del buque a la empresa Desguaces y Reciclajes de la Bahía SL por un precio de 922.111 euros.

Fue el último de los barcos activos cedidos por Estados Unidos a España. La entrada en servicio del LHD Juan Carlos I y la presencia de los buques de asalto anfibio Galicia y Castilla permitieron que pudiera ser dado de bajo “sin perder capacidad operativa”.

USS Noble (APA-218) - Aragón (TA-11)

Para remediar la carencia de buques anfibios en la Armada, se recurrió a Estados Unidos, y en el marco de los acuerdos de defensa firmados en 1953, en marzo de 1965 llegó a España un transporte de ataque tipo APA, el Aragón, cedido a la Armada por la U.S. Navy, y un mes más tarde otro transporte tipo AKA de la misma procedencia, el Castilla.

El USS Noble (APA -218) fue un buque de transporte de ataque la clase Haskell que prestó servicio en la Armada de Estados Unidos hasta 1964, año en que fue transferido a la Armada Española y rebautizado como Aragón (TA-11).

Entró en servicio el 27 de noviembre de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, siendo su misión principal el transporte de tropas y material. Como tal, a partir de enero de 1945 participó en la batalla de Okinawa. Al término de la contienda ayudó en el transporte de los prisioneros de guerra aliados desde Corea a Filipinas. En septiembre de 1949 fue sometido a revisión en San Francisco y tras el estallido de la Guerra de Corea, en agosto de 1950 también participó en este conflicto. En los años 60 embarcó 1.400 marines y se dirigió al Mar Caribe durante la Crisis de los misiles en Cuba en compañía de otras unidades anfibias de la Flota del Pacífico. Fue dado de baja el 1 de julio de 1964 y transferido a España en el marco del Programa de Asistencia Mutua.​

En la Armada fue rebautizado como Aragón a finales de 1965.​ Durante muchos años fue compañero inseparable y complementario del Castilla (TA-21) en la labor anfibia. En 1969, durante la crisis diplomática entre España y Guinea Ecuatorial, participa en la evacuación de civiles y militares españoles de Guinea Ecuatorial. En noviembre de 1975, ante la Marcha Verde, se concentró en Las Palmas de Gran Canaria junto a otros 13 buques de la Armada Española,​ para, posteriormente, tomar parte en la repatriación de las tropas españolas destacadas en el Sáhara Occidental.

En 1982 el TA-11 causó baja definitivamente tras dos años en situación de reserva en la Zona Marítima del Estrecho y fue sustituido por otro buque de transporte de Estados Unidos de la clase Paul Revere, más nuevo y mejor equipado, pues incluían plataforma para el despegue y aterrizaje de helicópteros.

USS Achemar (AKA-53) - Castilla (TA-21)

Antiguo transporte de ataque "USS-Achernar" (AKA-53), construido en 1943-44 por la Federal Shipbuilding and Drydock Co. en New Jersey, entró en servicio el 31 de enero de 1944. Desplazada 14.200 toneladas y daba 16,5 nudos. Transferido por los EEUU el 2 de febrero de 1965. Prestó servicio en la Armada (numeral TA-21) hasta 1980. Fue dado de baja en 1982 y desguazado en 1987. En noviembre de 1975, ante la marcha verde, se concentró en Las Palmas de Gran Canaria junto a otros 13 buques de la Armada Española.​ El 1 de enero de 1982, fue dado de baja en la Armada Española y desguazado en 1987.

Fue sustituido por otro buque estadounidense, el USS Paul Revere (LPA 248), transporte de ataque que daba nombre a la misma clase, construido en 1952-53 y en servicio en la US Navy desde septiembre de 1958. Desplazaba 16.828 tn y daba 20 nudos. Este segundo buque, también denominado Castilla, fue transferido a España por los EEUU el 17 de enero de 1980, donde prestó servicio en la Armada hasta el 6 de junio de 1998.

USS San Marcos (LSD-25) - Galicia (L-31)

El USS San Marcos fue proyectado a finales de la Segunda Guerra Mundial (entró en servicio el 15 de abril de 1945) para el transporte de medios de desembarco y de vehículos pesados. en la Armada Española tomó el nombre de Galicia. Disponía de un dique inundable de 103 metros de longitud por 13,30 metros de ancho, capaz de transportar tres lanchas pesadas o hasta 18 más pequeñas cargadas de material pesado incluyendo carros de combate. Tras entrar en servicio acudió al Pacífico, donde Estados Unidos luchaba contra Japón, pero llegó a Okinawa solo tres días antes del cese de las hostilidades. Llegó a Japón el 4 de septiembre y tras un periodo de mantenimiento, fue reasignado a operaciones de carga durante el año siguiente desde Aomori a Yokohama. En diciembre de 1947 fue dado de baja y asignado a la flota de reserva del Pacífico con base en San Diego. Tras el inicio de la guerra de Corea, el San Marcos, fue reactivado el 26 de enero de 1951. En los años siguientes participó en varias acciones en el Mediterráneo o el Caribe. Durante los años sesenta y setenta rotó regularmente entre la segunda y la sexta flota.

El 1 de julio de 1971, el San Marcos fue dado de baja y transferido a España, bautizado como Galicia (TA-31), cambiando años más tarde el numeral por L-31. En su vida operativa con la Armada destacó su participación en operaciones durante la Marcha Verde en el Sáhara Occidental​ y el traslado de material diverso para los acuartelamientos prefabricados de la isla de Alborán, donde fue preciso el apoyo aéreo de helicópteros pesados del tipo Chinook del Ejército de Tierra, siendo la primera vez que fueron utilizados en un buque de estas características. A principios de 1988 causó baja después de 43 años de servicio, 25 en la US Navy y 18 en la Armada.

Portaaeronaves

USS Cabot (CVL-28) - Dédalo (R-01)

El mítico Dédalo fue un portaaviones ligero de la clase Independence originalmente botado como USS Cabot (CVL-28) para la Armada de Estados Unidos y que prestó servicio para ese país entre 1943 y 1955. Entre 1955 y 1967 estuvo en reserva hasta que fue cedido por Estados Unidos a la Armada Española en 1967, que lo convirtió en su buque insignia hasta que fue dado de baja en 1989 cuando entró plenamente en servicio el nuevo portaviones español Príncipe de Asturias (R-11). Después fue devuelto a EE. UU. donde hubo intentos para convertirlo en buque museo que no fructificaron y fue desguazado en 2002.

Participó en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, llegando sus aviones a atacar las bases japonesas en Iwo Jima, Pagn o Guam, entre otras. y tomó parte en la invasión de islas Marshall. En agosto de 1945 se unió a otros buques para apoyar los desembarcos de las tropas de ocupación en el área del Mar Amarillo en septiembre y octubre. Regresó a Estados Unidos en noviembre hasta que fue puesto fuera de servicio en reserva en Filadelfia el 11 de febrero de 1947.​

En 1948 fue recomisionado y asignado al programa de entrenamiento de la Reserva Aérea Naval. Operó como un portaaviones de entrenamiento hasta que fue nuevamente puesto fuera de servicio en la flota de reserva en el astillero Naval de Filadelfia el 21 de enero de 1955.

En 1967, tras más de 12 años almacenado en la flota de reserva, el Cabot fue cedido a España por cinco años, aunque acabó siendo comprado en el año 1973, y fue renombrado como Dédalo, sirviendo como portahelicópteros en la Armada Española en 1968. El 14 de mayo de 1986, se produjo un accidente en aguas de Cartagena, al chocar contra un mástil de comunicaciones del portaeronaves un helicóptero de la tercera escuadrilla del grupo aeronaval de la armada durante un ejercicio nocturno. En este accidente, se produjeron tres muertos y un desaparecido. En junio de 1987, el príncipe de Asturias, realizó a bordo parte de su formación militar. ​

Aunque en un principio sirvió como portahelicópteros con vocación principalmente antisubmarina, siendo adquirido con este fin, el 8 de noviembre de 1972 un avión de despegue corto y aterrizaje vertical Harrier efectuó con éxito una serie de pruebas sobre su cubierta, que hubo de ser reforzada. Así se convirtió en el primer buque que recibía este tipo de aeronaves. En diciembre de 1973, la llegada de ocho Harrier adquiridos en Estados Unidos confirmaba la creación del núcleo de combate aéreo de la Armada Española. Fue, por tanto, el primer portaaeronaves del mundo en llevar normalmente aviones Harrier en su dotación de aeronaves.

Tras su retirada del servicio en junio de 1989, zarpó de Rota (Cádiz) el 13 de julio de 1989 rumbo a Nueva Orleans,​ donde fue entregado a una organización estadounidense de antiguos veteranos del USS Cabot para convertirlo en un buque museo. Sin embargo, problemas económicos de la institución, obligaron a subastarlo y desguazarlo en Brownsville, Texas en el año 2002.

Dragaminas

A todos estos grandes buques habría que sumar los 16 dragaminas, 12 en virtud de los primeros acuerdos con Estados Unidos de 1953 y otros cuatro posteriormente, que entregó la Armada de Estados Unidos a la españolas y cuyas últimas unidades estuvieron en servicio hasta el año 2005, cuando fueron dados de bajo los dos últimos, el 'Odiel' y el 'Ebro. Los primeros 12 eran dragaminas costeros de la clase MSC-218 Bluebird / Adjutant con el casco de madera y totalmente nuevos, salvo dos que estuvieron integradas unos meses en la US Navy.

Clase Nalón M-20 (12)

Nalón (M-21) (1954-1993) (ex-USS MSC-139) clase Adjutant

Llobregat (M-22) (1954-1979) (ex-USS MSC-143) clase Bluebird

Júcar (M-23) (1956-?) (ex-USS MSC-220) clase AMS218

Ulla (M-24) (1956-1993) (ex-USS MSC-265) clase AMS218

Miño (M-25) (1956-1999) (ex-USS MSC-266) clase AMS218

Ebro (M-26) (1958-2005) (ex-USS MSC-269) clase MCS268

Turia (M-27) (1955-1993) (ex-USS MSC-130) clase Adjutant

Duero (M-28) (1959-1999 (1954-1999) (ex-USS Spoonbill (MSC-202) 1955-1959) clase Bluebird

Sil (M-29) (1959-2003) (ex-USS Redwing (MSC-200) 1955-1959) clase Bluebird

Tajo (M-30) (1959-2002) (ex-USS MSC-287) clase MCS268

Genil (M-31) (1959-2004) (ex-USS MSC-288) clase MCS268

Odiel (M-32) (1959-2004) (ex-USS MSC-279) clase MCS268

Clase Aggressive M40 (4)

Guadalete (M-41) (1971-1998) (ex-USS Dynamic (MSO-432) 1952-1971)

Guadalmedina (M-42) (1971-1999) (ex-USS Pivot (MSO-463) 1954-1971)

Guadalquivir (M-43) (1971-1999) (ex-USS Persistent (MSO-491) 1955-1971)

Guadiana (M-44) (1972-2000) (ex-USS Vigor (MSO-473) 1955-1972)