El PP defiende las propuestas sobre inmigración anunciadas por Feijóo: "Nuesta posición es liberal y europeísta"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, se ha mostrado convencida de que la política sobre inmigración anunciada ayer por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, tras el Cónclave popular en Murcia, es la idónea para el futuro de España.

Para ello, ha defendido que el plan migratorio adoptado por los populares es una "posición común liberal y europeísta", basada en propuestas que giren alrededor de "la dignidad del ser humano, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley".

"Si algo ha mostrado el fracaso de las polémicas buenistas en inmigración es que la integración no es un trámite", ha explicado Ezcurra en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP desde Génova. Por ello, la popular ha garantizado que su partido será "implacable y firme" con aquellos que vengan a "delinquir y atacar nuestra convivencia", mientras ha tratado de distanciarse de la política migratoria de Vox.

En esta dirección, la vicesecretaria popular ha matizado los supuestos en que los extranjeros podrían perder la residencia legal en España -según su nueva política en inmigración-. Esto ocurriría en los supuestos en los que los migrantes "cometan delitos graves" e, incluso, cuando los delitos cometidos sean "más leves" pero se comentan "de forma reiterada". Algo que, a su juicio, es muestra de "no qierer integrarse" en la sociedad española: "No hay mayor muestra de no querer integrarse que incumplir de manera reiterada las normas de la sociedad que ha decidido acogerte", ha expresado Ezcurra.

Por su parte, respecto al visado por puntos propuesto por Núñez Feijóo, la dirigente popular ha explicado que para lo obtención de puntos se priorizarán las necesidades del mercado de trabajo, la cualificación profesional y el conocimiento del idioma en un modelo que estará basado en la ponderación, aunque ha matizado que este "todavía está por construir", motivo por el que no ha ofrecido más detalles.

Finalmente, Ezcurra ha tratado de marcar distancias con la política y el discurso migratorio de Vox tras la polémica surgida en torno a las nuevas propuestas de los populares en materia de inmigración. Todo ello mientras ha calificado de "torticera" la política migratoria de la formación de Santiago Abascal: "Cuando un partido coge un tema y lo tritura para intentar ganar votos de una manera torticera, y de repente llega otro partido y propone una alternativa basada en una propuesta legal, ordenada y humana, es normal que se preocupen", ha concluido la dirigente popular, en referencia a los ataques de Vox al PP tras el anuncio de sus nuevas políticas.