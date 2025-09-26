Detenido un hombre violento por intentar asaltar el Congreso

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en las puertas del Congreso de los Diputados. Un hombre violento provocó una serie de altercados en las inmediaciones gritando e insultado a ciudadanos y políticos, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN. Este sujeto intentó asaltar el edificio y tuvo que ser reducido a la carrera por los agentes de la Policía Nacional.

Este hombre, español de origen camerunés de 28 años, fue visto en actitud alterada y agresiva profiriendo gritos mientras bajaba por la Carrera de San Jerónimo en dirección a la entrada del Congreso de los Diputados. Los agentes de la Policía Nacional que hacían labores de seguridad exterior del edifico ya se dieron cuenta de los movimientos extraños de este individuo que se llama Olaf.

Insultos a los diputados

En un primer momento, el sujeto se detuvo frente a la fachada de las puertas del hemiciclo pero acabó cruzando la calle para dirigirse a los policías con un "discurso incoherente y fantasioso". Se llegó a arrodillar y esparcir sus enseres personales en la vía pública.

Los agentes le dijeron que tenía que cesar su actitud y alejarse de la zona de seguridad. Esa orden provocó que Olaf cruzara la calle y se quedara alejado aunque exhibió, durante varios minutos, un comportamiento inquieto y errático.

La Policía ha tomado posiciones en torno al Congreso ante las marchas de mañana larazon

Pasado unos minutos, un grupo de personas salía del Congreso, entre ellos varios diputados, lo que provocó que este hombre retomara su estado de alteración y agresividad. Profirió de nuevo voces y gritos gesticulando de forma hostil.

Ese momento fue cuando se incrementó la tensión, cuando de forma brusca y sorpresiva Olaf arrancó corriendo en dirección a la puerta de acceso en la que se encontraban estos diputados y funcionarios de manera violenta. No sabían cuál era su verdadera intención y el nivel de riesgo real e inminente para la integridad de estos trabajadores que abandonaban el recinto. También se desconocía si tenía oculta algún arma.

Arrolló a los policías

Por fortuna, antes de conseguir su objetivo, los agentes consiguieron frenarle. Intervinieron de manera inmediata y arrolló a los policías de forma violenta. Los funcionarios interpusieron sus cuerpos para que no avanzara y llevarle de manera controlada al suelo para inmovilizarle.

De esta forma, los dos policías nacional fueron al suelo con Olaf. Aún retenido, este hombre braceaba y propinaba patadas. Los agentes de Centro con ayuda de un indicativo de UPR consiguieron detenerle. Dos de los funcionarios presentaban lesiones y tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del Congreso de los Diputados.

Después de su arresto, este sujeto aún seguía muy nervioso y alterado. Fue cacheado y no tenía ningún tipo de arma. Fue trasladado hasta dependencias policiales. Uno de los agentes heridos tuvo que volver al médico al ser diagnosticado con un trauma lumbar y cervical y se encuentra de baja.