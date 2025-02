El dilema del PP con la quita de la deuda

El PP mantiene en público que sus comunidades seguirán manteniendo el "no" a la quita de la deuda ofrecida por el Gobierno. Y lo hace porque, de cara a que el debate vuelva a abrise, queda todavía tiempo. Al menos hasta finales de año, que es cuando está previsto que el Gobierno culmine en el Congreso la ley orgánica que debe aprobar para hacer realidad el pèrdón de la deuda de casi 83 millones a todas las comunidades. De momento, los populares se sienten victoriosos porque consiguieron este miércoles un frente común de los 14 consejeros de Economía al plantarse ante Hacienda y rechazar votar la propuesta que llevó Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las comunidades se negaron ante el "teatrillo" de acudir a una reunión en la que se encontraban ante un acuerdo "ya cocinado" entre el Gobierno y Esquerra Repúblicana. Es por eso que rechazaron en bloque participar de la votación y avisaron del "chantaje" y "teatrillo" de la cita. La propuesta de quita salió adelante, con el voto a favor del Gobierno, Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias. Sin embargo, de cara al futuro, las comunidades no se comprometen todavía y esperan a ver la letra pequeña de la ley orgánica que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados, y si se aprueba, decidirán en consecuencia.

De hecho, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha cerrado la puerta a acogerse en el futuro, cuando se apruebe la norma, si se aprueba. “Tomar una decisión sobre esta cuestión es apresurado, hasta que la ley no se apruebe”, contestó el presidente autonómico en una entrevista en “Más de Uno” en Onda Cero. Hay otros territorios que también quieren ver la ley orgánica primero y después decidir. En este barco se sitúan territorios como la Comunidad Valenciana o Cantabria y Galicia. De momento, el muro continúa fuerte porque en el Consejo de Política Fiscal la vicepresidenta María Jesús Montero no enseñó a las comunidades el anteproyecto de la ley, sino el documento de propuesta de la quita de la deuda. Algo que los consejeros vieron como un "trágala".

En una posición completamente opuesta se encuentran la Comunidad de Madrid o Castilla y León que ya han amenazado con recursos ante el Tribunal Constitucional si la ley sale adelante.

La posición de Génova es clara. Creen que Moncloa busca dividir, pero aseguran que no lo conseguirán. De entrada, la posición de la dirección del PP cuando llegue al Congreso la ley es "no". El responsable de Economía del PP, Juan Bravo, confía en que las comunidades del PP mantendrán "siempre" su oposición a la condonación de la deuda. "No van a dividirnos. Hay equipo", aseguró ayer en declaraciones a los medios. En privado, miembros de la dirección, reconocen que los territorios tienen "autonomía" para tomar sus decisiones, pero advierten que no creen que cederán ante un acuerdo que no consideren justo. Aun así, en Génova se respira tranquilidad puesto que para cruzar ese río, todavía queda tiempo.