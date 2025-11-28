Dos funcionarias de la UCM sabían que Begoña Gómez "era la mujer de Sánchez"

Una de las funcionarias de la UCM que declaró este viernes como testigo ha explicado que ella y su compañera eran conscientes de que Begoña Gómez era la "mujer de Pedro Sánchez", cuando acudió a informase sobre un trámite del software (que ahora se investiga si se apropió indebidamente).

María Jesús Morillo, trabajadora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), detalló que no fue la mujer de Pedro Sánchez la que se puso en contacto con ella y Mercedes Vaquero para realizar la consulta.

Gómez quería saber cómo debía registrar la marca del programa informático desarrollado para UCM y se dirigió, directamente, a la jefa del departamento.

En septiembre de 2022, se encontró con Vaquero y le informó de que "iba a venir Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, a consultar información de propiedad intelectual". La conocieron en esa misma jornada.

A la esposa del jefe del Ejecutivo le acompañaba la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, según explicaron las dos funcionarios ante el juez Juan Carlos Peinado.

A este primer encuentro le siguieron otros contactos con la alto cargo de Presidencia investigada, como una llamada en la que se interesó sobre cómo rellenar el formulario para dar de alta la plataforma tecnológica en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Del registro de marca, que llevó a cabo Gómez por su cuenta, no llegaron a tramitar nada "porque no les enviaron la información solicitada" en ningún momento.