El rumbo que ha tomado Pedro Sánchez no seduce ni a su propio partido. Puede que sea porque el planteamiento no convence de base o, por el contrario, que se trate de una mera consecuencia del atasco en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, un extremo que ha provocado hastío en el conjunto de los españoles. Y, más concretamente, en los votantes socialistas, que no ven con buenos ojos un Gobierno «compartido» con la lista que lidera Iglesias, a pesar de que éste ya ha accedido a no sentarse en el Consejo de Ministros.

Las posibles explicaciones son muchas, pero la conclusión solo es una: los ciudadanos no confían en que se vayan a ir de vacaciones de verano sabiendo quién va a ocupar el despacho de honor de La Moncloa los próximos cuatro años. Y, lo que es más esclarecedor, a la mayor parte tampoco le convence la única alternativa que hoy por hoy está encima de la mesa: un pacto para formar un ejecutivo conjunto entre socialistas y morados. El optimismo de los votantes de la formación de Pablo Iglesias contrasta con el escepticismo de los que depositaron su confianza en Pedro Sánchez. Esas son las principales conclusiones de la encuesta que NC Report ha elaborado para LA RAZÓN sobre la opinión de los españoles respecto a la investidura del aún presidente del Gobierno en funciones.