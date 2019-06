El PP seguirá en el banquillo en la causa por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El PP seguirá sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por el borrado de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas después de que el juez haya rechazado aplicar la "doctrina Botín", como han solicitado la Fiscalía y las defensas.

En el juicio, cuya vista oral ha comenzado este viernes con las cuestiones previas, sólo hay acusaciones populares y la Fiscalía ha alegado que podían actuar ante el presunto delito de encubrimiento -por el que están acusados tres empleados del PP- pero no en el de daños informáticos -el único que se achaca al PP al ser persona jurídica- porque el perjudicado es un particular, Bárcenas, y no se ha personado en la causa.

El PP pedía archivar la causa en aplicación de la doctrina Botín, ya que sólo pervive la acusación popular y esgrime que se trata de un delito de "carácter privado". El titular del juzgado de lo penal número 31 de Madrid ha decidido posponer esta cuestión hasta la sentencia porque actuar de otra manera supondría sacar al PP del juicio oral. En su opinión, es preferible celebrar el juicio y que se practique la prueba, ante la posibilidad de que otros tribunales superiores tengan una opinión distinta sobre la aplicación de la "doctrina Botín".

Las defensas se habían alineado con la Fiscalía y el abogado del PP se ha mostrado convencido de que el objetivo de las acusaciones populares es "el Partido Popular y las personas físicas son daños colaterales para intentar construir una nueva doctrina". Por su parte, las acusaciones populares -ejercidas por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, la Federación Los Verdes, Observatori Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa- han insistido en que el delito de daños informáticos está claramente conectado con el de encubrimiento.

A su juicio, no se puede alegar que la víctima sea sólo un particular, ya que se generó un "daño gravísimo" a la administración de justicia, que investigaba la supuesta caja B del PP y que quería analizar los archivos de los ordenadores de Bárcenas y no pudo porque sus discos duros fueron borrados. Además del PP, por estos hechos se encuentran en el banquillo su extesorera Carmen Navarro; al que fuera responsable de los servicios jurídicos del partido Alberto Durán y a José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática. El juez ha decidido también hoy que Bárcenas se persone en la sala en lugar de testificar por videoconferencia desde al cárcel, como él solicitaba.

Las defensas de los acusados y del PP han considerado que la declaración sería igual de inmediata de ambas formas, pero el juez ha precisado que "esa inmediación se perfecciona cuando la declaración es presencial". Bárcenas pidió también declarar asistido por su abogado por la posible relación de sus respuestas con las otras causas en las que está implicado, y el juez lo ha aceptado.

EFE