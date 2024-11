Elisa Mouliaá, la actriz que denunció a Errejón, advierte: "Hay más mujeres. He hablado con ellas y es muy fuerte"

Finalmente Elisa Mouliaá no ha declarado este jueves ante el juez Adolfo Carretero en los Juzgados de Plaza de Castilla para ratificar su denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón como estaba previsto. Será el próximo 12 de noviembre y a petición de la propia abogada de la actriz. ¿El motivo? la existencia de más denunciantes que han querido sumarse a la causa de Mouliaá.

En concreto, serían otras 15 víctimas de diferentes ciudades españolas las que quieren denunciar delitos sexuales cometidos, presuntamente, por el ya exportavoz de Sumar en la Cámara Bala. Por esta razón, la letrada de la intérprete solicitó al magistrado un aplazamiento para preparar la causa y trazar una nueva estrategia.

"Se ha pedido el aplazamiento y lo han pedido por las dos partes, o sea que no puedo decir nada" explicaba la actriz, tras reconocer que el aplazamiento de su declaración ante el juez se debe a que otras 15 víctimas se van a sumar a su denuncia contra el exdirigente de Sumar: "Sí, hay más mujeres. He hablado con ellas y es fuerte, muy fuerte. Fuerte y triste". Y advertía: "Va a haber más denuncias".

"No tengo ganas de volver a verle"

Por el momento, Mouliaá deja claro que no está sola en esto y que las otras víctimas "están reuniendo fondos para poder denunciar porque es un proceso costoso". Sobre un posible encuentro en los juzgados el próximo martes, la intérprete no descarta que puedan coincidir. Sin embargo, hay que señalar que la actriz está citada el martes a las 9:00 horas, una hora antes que Errejón, citado en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, tal y como informa Efe. "No sé qué va a pasar. No tengo ni idea, pero no tengo ganas de volver a verle".

En definitiva, la actriz, nerviosa, ha manifestado que ella ya ha dicho todo lo que tenía que decir. "He contado mi historia y no quiero nada. Esto va a ser fuerte y espero que sea un antes y un después y que siente un precedente", ha matizado. Ahora solo quiere volver a la normalidad, y estar "tranquila" con su vida.